Разрушенный паводком мост в Костромской области восстановят в апреле
Кострома, 24 марта, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Автопешеходный мост через Унжу в Макарьевском районе Костромской области планируют восстановить к середине апреля. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».
Переправа была разрушена 19 марта — одна из опор не выдержала натиска льда, движущегося по реке. После того, как мост перекрыли, отрезанными от большой земли остались около 2,5 тысяч местных жителей.
В населенных пунктах, расположенных за рекой, возникли проблемы с медицинским обслуживанием. К машине скорой помощи, дежурящей не противоположном берегу, людей приходится переправлять на телеге. В местной аптеке заканчиваются лекарства, а сельскую администрацию тревожит ситуация с доставкой населению сжиженного газа.
Комментируя ситуацию с поломкой моста, глава Макарьевского район Юрий Метелкин констатировал внезапность произошедшего.
Автопешеходный мост через Унжу находится на балансе Министерства обороны России. Двухсотметровую переправу в районе открыли в 2016 году.