Кострома, 24 марта, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Автопешеходный мост через Унжу в Макарьевском районе Костромской области планируют восстановить к середине апреля. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Мост через реку Унжа в Костромской области

Переправа была разрушена 19 марта — одна из опор не выдержала натиска льда, движущегося по реке. После того, как мост перекрыли, отрезанными от большой земли остались около 2,5 тысяч местных жителей.

В населенных пунктах, расположенных за рекой, возникли проблемы с медицинским обслуживанием. К машине скорой помощи, дежурящей не противоположном берегу, людей приходится переправлять на телеге. В местной аптеке заканчиваются лекарства, а сельскую администрацию тревожит ситуация с доставкой населению сжиженного газа.

Комментируя ситуацию с поломкой моста, глава Макарьевского район Юрий Метелкин констатировал внезапность произошедшего.

«Откуда этот лед появился, сказать сложно, потому что в принципе большого ледостава в этом году не было. Но лед пришел достаточно толстый — почти до 30 сантиметров. И вот это вот наслоение льдин друг на друга, привело к тому, что опора просто не выдержала».

Автопешеходный мост через Унжу находится на балансе Министерства обороны России. Двухсотметровую переправу в районе открыли в 2016 году.