Ярославль, 24 марта, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Ярославле жительницу города привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

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«В соответствии с информацией, поступившей из УМВД России по Ярославской области, Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.3 КоАП РФ за несоблюдение режима изоляции, гражданка, приехавшая из-за рубежа на территорию Ярославской области», — сообщили в штабе.

Впрочем, наказание по этой статье трудно назвать суровым. Статья 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей.