Варшава, 26 марта, 2020, 07:44 — ИА Регнум. Именно сейчас, когда Польше очевидно понадобятся политики, мыслящие стратегически и масштабно, польские эксперты теряются в догадках, где же их взять. Почему новый формат европейской политики может потянуть Польшу в историческую черную дыру и может ли она избежать такого сценария, рассуждает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мысли главного редактора издания Nowa Konfederacja Бартоломея Радзиевского, нынешний миропорядок долго не продержится. А значит, американский зонтик над Польшей обязательно закроется. Тут-то Варшава и останется один на один со всеми проблемами, накопившимися за 30 лет услужения Вашингтону. Европейский союз обнаруживает тенденцию скорее к распаду, а не к интеграции, возвращение же к образу жизни национального государства с четкими границами и протекционизмом в отношении собственной экономики может оказаться для Польши делом забытым и непривычным.

Особенно опасным в такой ситуации выглядит то, что Польша погрязла в украинских проблемах. История уже дважды показывала, как именно украинский коллапс утягивал на дно польскую государственность. Чтобы избежать всех перечисленных бед, понадобятся, по мнению Радзиевского, совершенно неординарные политики. Парадокс в том, что когорта неординарных польских политиков обычно вырастала в России.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польше очень нужны новые Пилсудский и Дмовский».