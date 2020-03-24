Ярославль, 24 марта, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В Ярославле заработал новый детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Он открылся в микрорайоне «Яблоневый посад» в Дзержинском районе города.

City-yaroslavl.ru Детский сад в Ярославле

«Детский сад «Яблочко» — одно из четырёх дошкольных учреждений, построенных в Ярославле в прошлом году, которое первым распахнуло свои двери перед юными ярославцами. Его открытия очень ждали и дети, и родители, и сотрудники. От проведения торжественного мероприятия в стенах самого сада мы отказались в целях соблюдения всех предписаний по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Детский сад рассчитан на 280 мест. Пока что в него принято 149 детей. «Яблоневый посад» — новый микрорайон, ранее детских дошкольных учреждений в нем не было.

В настоящее время в Ярославле к открытию готовятся ещё один детский сад и двое яслей. Это позволит сократить очередь в системе дошкольного образования на 680 человек.