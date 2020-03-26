Москва, 26 марта, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Может ли российское правительство одновременно купить Сбербанк и выполнить социальные обязательства? Вопрос актуален постольку, поскольку деньги на то и на другое предполагается брать из ФНБ, а он очень большой, но не резиновый. О том, почему идут споры вокруг использования средств ФНБ, рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

С одной стороны, министр финансов РФ Антон Силуанов лучится оптимизмом и говорит, что на деньги ФНБ вся Россия может прекрасно протянуть целых 6 лет. На фоне обсуждаемой покупки Сбербанка это выглядит немного похожим на желание тот самый Сбербанк продать. А вот первый вице-премьер Андрей Белоусов рассуждает совсем в другом ключе и опасается, что если Сбер всё же будет куплен, то правительство РФ будет неспособно выполнять социальные обязательства и развивать экономику страны.

С учетом того, что рыночная стоимость Сбербанка со временем падает и за год уменьшилась с 2,6 трлн рублей до 2,3 трлн, логика подсказывает, что неплохо бы и подождать: и затраты будут меньше, и ФНБ избежит уж слишком радикального потрошения. Но есть и другая проблема: акции Сбербанка дешевеют на биржах, и не получится ли в результате, что правительство РФ купит кота в мешке? Еще и Чеширского: открываешь мешок — а там только улыбка…

Конечно, нынешний руководитель Сбера Герман Греф с таким подозрением никогда и ни за что не согласится. И тем не менее не хотелось бы, чтобы российское правительство выстрелило двумя с лишним триллионами рублей в неизвестном направлении.

Читайте статью Галины Смирновой «И пусть правительство подождёт: Сбербанк лучший и Греф докажет миру!».