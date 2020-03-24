Оренбург, 24 марта, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Пограничную эстафету Победы приняла Оренбургская область. Сегодня, 24 марта, ее встречал Новотроицк и Орск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественном объединении ветеранов (пенсионеров) пограничной службы «Пограничник Оренбуржья».

Общественное объединение ветеранов (пенсионеров) пограничной службы «Пограничник Оренбуржья» Пограничная эстафета Победы прибыла в Новотроицк

Колонна автомобилей, украшенных Знаменем Победы и пограничными флагами, проехала по центральным улицам Новотроицка и прибыла к памятнику «Вечно живые», где прошло торжественное возложение цветов.

Во второй половине дня 24 марта эстафету Победы принял Орск. Участники мероприятия почтили память павших в боях воинов и возложили цветы к Вечному огню.

Эстафета продолжит свой маршрут по Оренбуржью через Медногорск, Кувандык, Оренбург, Соль-Илецк, Акбулакский, Илекский и Ташлинский районы, Сорочинск и Бузулук, Тоцкий и Первомайский районы. Планируется, что 5 апреля Пограничную эстафету Победы передадут сотрудникам Пограничного УФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Напомним, Пограничная эстафета Победы, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 5 февраля 2020 года одновременно в крепости — Герое Бресте и городе — Герое Мурманске. Она проходит вдоль госграниц государств — участников Содружества Независимых Государств. Завершится торжественное шествие эстафеты 28 мая в Москве.