Калуга, 24 марта, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Калуге завод ООО «ПСМА Рус Групп», выпускающий автомобили Peugeot, Citroen, Opel, временно приостанавливают их производство из-за нехватки компонентов, поставляемых европейскими автозаводами. Об этом 24 марта написал на своей странице в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша.

Invest.kaluga.ru На заводе «ПCMA Рус Групп» в Калуге

На «ПCMA Рус Групп» остановят линию с 1 по 5 апреля, а с 6 по 10 апреля 2020 года работники завода будут находиться в коллективном отпуске. Отпуск заводчанам оплатят согласно законодательству и локальным нормативным актам компаний.

Сборка автомобилей моделей Mitsubishi будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM предприятия Volkswagen в России c 30 марта по 10 апреля 2020 года уходят в простой из-за нехватки автокомпонентов, поставляемых из Европы.