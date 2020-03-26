Москва, 26 марта, 2020, 06:35 — ИА Регнум. «Когда не знаешь, что делать — поднимай ставку»? Неужели коронавирус проявил самые худшие опасения по поводу способности банков к оценке ситуации? Так ли это, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Lagerco.com Паника недобросовестная коммерческая

Надежда на то, что банки российские еще одумаются, пока остается. Нельзя же всю свою стратегическую способность свести к модели какого-нибудь простейшего организма, способного лишь сжиматься от страха или растягиваться от удовольствия? Можно было бы и о будущем подумать, раз уж марш короновируса по планете предоставляет для того все возможности.

Причем банк, если он разумен и серьезен, мог бы подумать о будущем деятельно, вкладывая деньги туда, где они просто обязаны заработать по исчерпанию срока паники. Именно сейчас перед финансистами блеснет шикарный шанс вложить деньги в экономику России. И сыграть этот шанс надо по полной, иначе отечественные финансисты будут сосать лапу, наблюдая со стороны за успехами своих зарубежных коллег.

Читайте статью Галины Смирновой «Момент истины для ипотеки и банков в России».