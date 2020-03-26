Паника недобросовестная и коммерческая: куда податься бедному банкиру?
Москва, 26 марта, 2020, 06:35 — ИА Регнум. «Когда не знаешь, что делать — поднимай ставку»? Неужели коронавирус проявил самые худшие опасения по поводу способности банков к оценке ситуации? Так ли это, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.
Надежда на то, что банки российские еще одумаются, пока остается. Нельзя же всю свою стратегическую способность свести к модели какого-нибудь простейшего организма, способного лишь сжиматься от страха или растягиваться от удовольствия? Можно было бы и о будущем подумать, раз уж марш короновируса по планете предоставляет для того все возможности.
Причем банк, если он разумен и серьезен, мог бы подумать о будущем деятельно, вкладывая деньги туда, где они просто обязаны заработать по исчерпанию срока паники. Именно сейчас перед финансистами блеснет шикарный шанс вложить деньги в экономику России. И сыграть этот шанс надо по полной, иначе отечественные финансисты будут сосать лапу, наблюдая со стороны за успехами своих зарубежных коллег.
Читайте статью Галины Смирновой «Момент истины для ипотеки и банков в России».