Москва, 26 марта, 2020, 05:06 — ИА Регнум. Недавнее обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам преследует, казалось бы, самые благородные цели — удержать мир от сползания к мировой войне. Почему как само обращение, так и фигура его инициатора вызывают большое сомнение в искренности автора, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Горбачев

Горабчев-политик вроде бы давно стал призраком, растерявшим последние крохи авторитета. Потрясти весь мир ему удалось только один раз, при помощи поздней КПСС разгромив вверенное ему государство. После этого деструктивного действия, за что бы ни брался «политический гений», он проваливал всё — и международный «Зеленый крест», и «Хартию Земли», и форум «Состояние мира». Все начинания Горбачева связаны с той или иной формой услужения надгосударственным политическим структурам, причем услужение это — неумелое.

Не помогли ему даже крупные финансовые вливания и поддержка ведущих западных политиков. Теперешнее горбачевское «Обращение к мировым лидерам» можно расценить как еще одну попытку «трудоустроиться» там, где данный персонаж успел не раз дискредитировать себя. Общий смысл опуса Горбачева в том, что, вместо упования на силу оружия, надо сосредоточиться на переговорах в рамках Совбеза ООН. А войну, как форму политики, совершеннейшим образом отбросить. К сожалению, войну, как форму политики, невозможно отбросить, так же как отменить физические законы, по которым существует вселенная.

Максиму «хочешь мира — готовься к войне» раз за разом подтверждала сама история, и в нынешних условиях горбачевские рекомендации «быть умнее» означают всего лишь скрытое подталкивание к капитуляции. Капитуляции, которую должна принять Россия, чтобы не доводить дело до войны. Интересно, что сейчас, когда глобализаторы в лице тех же американских демократов оказались несколько отодвинуты сторонниками национальных государств, логика Горбачева выглядит отчасти даже свежо. Но сам факт появления пресловутого обращения говорит о том, что радоваться окончательной победе традиционалистов над глобализаторами еще рано: яда у этой змеи хватит.

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