Ватикан, 26 марта, 2020, 04:24 — ИА Регнум. Жизнь всего цивилизованного человечества в одночасье изменилась с приходом коронавируса. Как отреагируют европейские церкви на коронавирусную угрозу и какие варианты религиозной жизни по-новому просматриваются уже сегодня, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Bwag Католическая церковь. Вена

Итальянская католическая церковь еще 12 марта показала как пример жесткого реагирования на вирусный карантин, так и реакцию на него. Кардинал-викарий Римской епархии Анджело Де Донатис распорядился закрыть все храмы на территории епархии на срок до 3 апреля. Реакция католиков была очень бурной, а 13 марта некоторые приходские храмы и миссионерские храмы были открыты для прихожан. Для убежденных католиков служение мессы является главным содержанием религиозной жизни, и отделить ее от повседневности не представляется возможным.

Так думают не только в Италии, но и повсюду, где сильны католические традиции, например, в Польше. А по мнению представителя РПЦ при международных европейских организациях архимандрита Филиппа, угроза лишиться возможности совершать литургию — опаснее коронавируса. Так или иначе, Церковь уже давно является неотъемлемой частью жизни национальных государств, а, похоже, именно национальные государства выйдут победителями из наблюдаемого обрушения глобализации.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Коронавирус ставит вопрос: зачем нужна Церковь?».