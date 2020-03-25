Москва, 26 марта, 2020, 02:14 — ИА Регнум. Все попытки объяснить происходящее на нефтяном рынке через призму исключительно экономических объяснений выглядят решительно неполными и не дающими достаточных объяснений. Что прояснится, если рассмотреть падение цен на нефть, добавив политические тенденции и цели мировых субъектов, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Да, конечно же, экономические факторы и борьбу на всемирном нефтяном рынке сбрасывать со счетов нельзя. Но очевидно недостаточными выглядят объяснения, учитывающие только ценовые расклады, делают ли они свои предположения в пользу России, Саудовской Аравии или США как игроков, получивших максимальную стратегическую фору перед своими соперниками. Для тех же США было важно не только найти вежливый повод, чтобы уклониться от предложенного российским президентом саммита по безопасности с участием стран-победительниц во Второй мировой войне. А, кроме того, Вашингтону необходимо отвлечь внимание от происходящего в Сирии, где войска законного сирийского правительства после решения идлибской задачи займутся дальнейшим освобождением территории от всех незаконно вторгшихся.

Даже происходящее на Украине по инициативе президента Зеленского официально заявленное сворачивание «нормандского формата» и резкое наращивание запасов военной амуниции на натовских складах в Европе — все это может говорить о планах США по наращиванию угроз в военно-политической сфере. А экономический шторм может служить операцией прикрытия, инициированной самими США. Что говорит в пользу такого предположения?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Финал соглашения ОПЕК+: экономика или все-таки геополитика?».