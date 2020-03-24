Кострома, 24 марта, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Костромские провайдеры готовы к увеличению нагрузки на сеть в связи с переводом образовательных и рабочих процессов из-за угрозы коронавируса в онлайн. Об этом ИА REGNUM заявили представители крупных телекоммуникационных компаний.

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«Мобильная сеть 4G МТС полностью готова к увеличению нагрузок. Ее недавно модернизировали в расчёте на увеличение туристического потока. Мы увеличивали емкость, строили дополнительные базовые станции в Костроме и области. Мы рассчитывали, что наши мощности будут задействованы для развития региона», — сказала пресс-секретарь МТС в Костромской области Марина Кирейко.

Повышения цен на предоставление телекоммуникационных услуги и введения ограничений по трафику в области не планируется.

«К увеличению нагрузки мы готовы и открыли на наших сетях максимальный доступ. Для того, чтобы защитить интересы абонентов скорость домашнего интернета поднята до максимально технически возможных уровней. Повышения тарифов и ограничений по трафику не будет. Инициативы действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации», — пояснили в компании «Ростелеком».

В связи с угрозой распространения COVID-19 в Костромской области принят перечень профилактических мер. Среди них — перевод вузов и сузов на дистанционное обучение, запрет на массовые мероприятия численностью свыше 50 человек, обязательный 14-дневный карантин для людей, вернувшихся в область из-за границы.