Иркутск, 24 марта, 2020, 13:55 — ИА Регнум. К неутешительным выводам пришёл иркутский учёный Виталий Рябцев, изучив состав созданного в Приангарьеобщественного движения «Байкал-право», которое, как сообщает «Глагол», «займется защитой закона на Байкальской природной территории». По его мнению, пока идёт ажиотаж, связанный с эпидемией коронавируса, «пожиратели» Байкала, якобы защищающие интересы местного населения, мобилизуют все силы для атаки на последнюю линию обороны Байкала — законодательное обоснование новых границ и режима его Центральной Экологической Зоны (ЦЭЗ).

Виталий Рябцев ИА REGNUM Митинг «местных жителей» против ограничений на Байкале

«Им необходимо выхолостить «Закон об охране озера Байкал». Один из вероятных вариантов — создание в самых важных для земельного и туристического бизнеса районах Байкала так называемых «специальных экологических зон». Инициатива Н. Николаева (депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), — прим. ИА REGNUM) уже в скором будущем будет реализована в районе Байкальска. Наверняка вторая подобная зона охватит Малое Море (главный туристический район). «Общественную поддержку» этой инициативе и окажет «Байкал-право». Вместе с уже созданными в Ольхонском районе НКО туристической и псевдоэкологической направленности», — отмечает в своей статье иркутский учёный.

В пример он приводит недавнее заявление лидера движения «Байкал-право», члена Общественной палаты Иркутской области Андрея Анисова, который считает, что создание специальных экологических зон перспективно не только для Байкальска, но и для других территорий. Виталий Рябцев не исключает, что этот Андрей Анисимов является также генеральным директором ООО «Альфа-Тур А» («Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»).

«Почти все «защитники Байкала и прав местных жителей», общественные лидеры, связанные с «ольхонским протестом», по совместительству являются также крупными бизнесменами, зарабатывающими деньги на эксплуатации (отнюдь не безвредной) Байкала», — делает вывод иркутский учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2018 года под шум кемеровской трагедии и вопреки здравому смыслу, который вкладывают экологи и учёные в вопросы защиты Байкала, тогда ещё председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в распоряжение о сокращении границ водоохранной зоны озера Байкал. Прикрывшись научными изысканиями, проведёнными специалистами Института географии им. Сочавы РАН, которые 70 лет изучают Прибайкалье, разработчики проекта исключили из водоохранной зоны самые лакомые для турбизнеса территории, на которых, кстати, уже возведены или достраиваются гостиницы и туристические базы.

Существует мнение, что, как и в случае со сливом Байкала, чиновники воспользовались отвлечением внимания общественности и приняли документы в интересах отдельных лиц.

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