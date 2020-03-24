Ярославль, 24 марта, 2020, 13:40 — ИА Регнум. «Агентство по строительству» города Ярославля расторгло контракт с подрядчиком строительства нового участка Осташинского кладбища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Строительство Осташинского кладбища

«Агентство» обратилось в региональное УФАС с требованием признать ООО «ОНИКС» недобросовестным поставщиком. По данным портала госзакупок, контракт на строительство кладбища был заключен в августе 2019 года на сумму 33,6 млн рублей. Работы по контракту должны были завершиться 31 октября 2019 года. Однако выполнить их подрядчик не успел. После этого было заключено дополнительным соглашение, которое продлевало срок окончания работ до 24 января.

Но и этот срок был сорван. По данным портала, на данный момент контракт исполнен лишь на 30% — 11,5 млн рублей. Оплачено 8,5 млн.

Ранее ООО «Оникс» носило название ООО «Кустари». Компания занималась в 2019 году благоустройством парка 30-летия Победы в Ярославле. К результатам этих работ у горожан есть немало претензий.

Как сообщили порталу «ЯрНьюс» в «Агентстве по строительству», сейчас готовится новый конкурс на окончание работ по строительству Осташинского кладбища. В настоящее время работы остановлены. Ярославцы продолжают терпеть неудобства, связанные с организацией захоронений. Из-за отсутствия мест на городских кладбищах, умерших временно хоронят на кладбище у деревни Селифонтово Ярославского района.