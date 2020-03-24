Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума») решил выразить протест против вынужденного перерыва в работе, отрастив бороду. Об этом актер сообщает на своей странице в твиттере, сопровождая пост фотографией и обещанием выкладывать новые снимки регулярно.

Цитата со страницы Джима Керри в Twitter Джим Керри отращивает бороду, день 1

«День первый. Я буду отращивать бороду, пока мы все не вернемся на работу. И буду регулярно выкладывать свои фотографии, чтобы вы могли поразиться чуду моей бессмысленной трансформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне», — пишет Керри с хештегом «отращиваем вместе».

В ответ подписчики выкладывают свои фотографии с бородой или просто снимки известных либо безымянных бородачей.

Напомним, в США коронавирусом заражены десятки тысяч человек. 20 марта глава страны Дональд Трамп объявил, что не видит необходимости объявлять общенациональный карантин. По его словам, карантин введён в тех штатах (в Нью-Йорке и в Калифорнии), которые являются «крупнейшими очагами» коронавируса.