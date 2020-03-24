Ярославль, 24 марта, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника главного управления МЧС по Ярославской области Алексей Кучер арестован на 1 месяц и 13 дней по уголовному делу о взятках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кировском районном суде. В уголовное деле три эпизода, все по части 2 статьи 290 уголовного кодекса РФ «Получение взятки должностным лицом в значительном размере»

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«23 марта следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, данное ходатайство суд удовлетворил. Алексей Кучер арестован на срок до 15 мая 2020 года», — сообщили корреспонденту ИА Регнум в Кировском районном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUMАлексей Кучер являлся начальником управления надзорной деятельности и профилактики работы. Сейчас информация о данном сотруднике с сайта ГУ МЧС по Ярославской области удалена.

Вместе с ним по уголовному делу о взятках проходит заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Ярославской области Евгений Репин. По версии следствия «подозреваемые получали взятки в сумме от 100 до 450 тысяч рублей за согласование различным организациям специальных технических условий и дачу положительных заключений нормативно-техническим советом»

Здание ГУ МЧС по Ярославской области

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Кировском районном суде, ходатайство следователей об аресте Евгения Репина рассматривалось еще 5 марта. Оно было удовлетворено. В уголовном деле Репина на момент рассмотрения ходатайства был один эпизод по статье «Получение взятки в крупном размере».