В Костромской области стабилизировался спрос на основные продукты
Кострома, 24 марта, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Костромской области после ажиотажа в два раза снизился спрос на крупы, макаронные изделия, сахар, туалетную бумагу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о росте покупательского спроса на товары с увеличенным сроком годности. Начиная с 14 марта, жители области приобретали туалетную бумагу, сахар, кофе, чай и консервы в необычайно больших объемах. С 18 марта в региональном департаменте экономического развития констатировали снижение активности продаж в два раза.
В регионе создан штаб по мониторингу потребительского рынка. Списки поставщиков с указанием новых ценовых предложений направят в Минпромторг и Минсельхоз России для «проверки фактов обоснованности формирования отпускных цен». Кроме этого, материалы для проведения проверок будут передавать в УФАС России, прокуратуру и УМВД Костромской области.