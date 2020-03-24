Кострома, 24 марта, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В Костромской области после ажиотажа в два раза снизился спрос на крупы, макаронные изделия, сахар, туалетную бумагу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

Магазин

«Граждане сделали необходимые по их мнению запасы. На своем опыте убедились, что товары регулярно пополняются и их дефицита не возникает. Поэтому ажиотаж схлынул и спрос на товары снизился до обычного состояния. Цены изменились на те категории товаров, в которых есть импортная составляющая. Это произошло в связи с изменением курса валют».

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте покупательского спроса на товары с увеличенным сроком годности. Начиная с 14 марта, жители области приобретали туалетную бумагу, сахар, кофе, чай и консервы в необычайно больших объемах. С 18 марта в региональном департаменте экономического развития констатировали снижение активности продаж в два раза.

В регионе создан штаб по мониторингу потребительского рынка. Списки поставщиков с указанием новых ценовых предложений направят в Минпромторг и Минсельхоз России для «проверки фактов обоснованности формирования отпускных цен». Кроме этого, материалы для проведения проверок будут передавать в УФАС России, прокуратуру и УМВД Костромской области.