Новоалтайск, Алтайский край, 24 марта, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае уже начали оказывать помощь пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба алтайского отделения ОНФ, по телефону «горячей линии» обратилась супруга инвалида колясочника, проживающего на четвёртом этаже многоквартирного дома без лифта в Новоалтайске.

Пресс-служба ОНФ Алтайские волонтёры закупают продукты

Женщина пояснила, что сама она сейчас находится в другом городе, а у мужа закончилось продовольствие. Когда просьба была выполнена, Максим Николаевич был благодарен волонтерам за то, что они купили и принесли домой хлеб, картофель, масло, крупу и другие продукты.

Пресс-служба ОНФ Алтайские волонтёры несут продукты инвалиду-колясочнику

Кроме того, 22 марта в Рубцовске при участии соцработников волонтеры помогли с доставкой продуктов и медикаментов пожилой женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров открыли добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в 85 регионах. Просьбы о покупке еды и лекарств, выносе мусора, оказывают по горячей линии (её номер 8 (800)-200−34−11). Уже выполнено более 1500 запросов.

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