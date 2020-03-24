Ярославль, 24 марта, 2020, 11:57 — ИА Регнум. 23 марта в мэрии Ярославля прошли публичные слушания по вопросу изменения правил благоустройства города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Слушания состоялись несмотря на запрет проводить массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Городские власти пустили на слушания ровно 50 человек, рассадив их с дистанцией примерно в полтора-два метра. Средства индивидуальной защиты, судя по фотографиям, отсутствовали.

Страница Вячеслава Гаврилова в Facebook «Коронавирусные» публичные слушания в мэрии Ярославля, 23 марта

Почему мэрия не перенесла публичные слушания, которые, по идее, должны быть рассчитаны на максимальное вовлечение граждан в обсуждение? Тем более что вынесенный на них вопрос вряд ли можно назвать очень актуальным, особенно в условиях карантина по коронавирусу. Официально менялись требования к внешнему облику летних кафе в Ярославле. Не факт, что они вообще откроются этим летом.

Судя по всему, летние кафе были лишь прикрытием для принятия более важных решений. А именно изменений в правила содержания зданий, строений, земельных участков, элементов внешнего благоустройства. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году мэрия внесла в Ярославскую областную думу проект закона, в котором прописывались штрафы за плохую уборку территорий, сосульки на балконах и козырьках, машины, мешающие уборке города.

Законопроект вызвал резкую реакцию областных депутатов и уполномоченного по правам предпринимателей. Суть претензий сводилась к тому, что состав правонарушений прописан нечетко и дает возможность чиновникам штрафовать организации и граждан по своему усмотрению. Кроме того, ответственность недостаточно четко была прописана и в правилах благоустройства города Ярославля. В итоге мэрия отозвала законопроект для доработки закона. При этом пообещала внести изменения в правила благоустройства города.

Казалось бы, столь важные изменения правил благоустройства, касающиеся всех жителей города, нужно максимально широко обсудить с самим ярославцами. Однако мэрия сделала всё, чтобы широкая общественность не смогла принять участие в обсуждениях.

Изменения в правила содержания территорий были вынесены на публичные слушания 23 марта не решением муниципалитета, которое было опубликовано, а решением оргкомитета слушаний. Это произошло лишь в конце прошлой недели. Проект документа не был опубликован на сайте мэрии Ярославля в разделе «Публичные слушания». Горожане могли увидеть там только планы обсуждения внешнего вида летних кафе на 4 страницы. А документ из 14 страниц, касающийся всех ярославцев, на сайте до слушаний не появился. Его раздали только участникам слушаний, которые пришли 23 марта обсудить изменения по летним кафе. Напомним, их было ровно 50 человек, и они пришли обсуждать изменения вида летних кафе.

Таким образом жители города были лишены возможности обсудить важнейшие изменения в правила благоустройства. Например, новая редакция правил возлагает на собственников обязанность очищать балкон от льда, снега и сосулек не реже раза в месяц. Не исключено, что потом за нарушение этого правила появится штраф.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, формат публичных слушаний допускает появление дополнительных вопросов. Предложение по ходу слушаний могут вносить и сами их участники. Заместитель мэра уверен, что слушания прошли без нарушений закона.

Возможно, так оно и есть. Вот только сами ярославцы никак не могли узнать о таких важных изменениях. А если бы и узнали, попасть на публичные слушания они не могли. 50 человек не могут представлять весь город. К тому же доступ в здание мэрии из-за коронавируса ограничен.

По данным ИА REGNUM, не смог попасть на слушания общественный помощник уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области. Не пустили в здание и представителя одной из управляющих компаний.

С чем связана такая спешка и таинственность, остается только гадать. Теперь решение об изменении правил должен принять муниципалитет Ярославля, у которого есть право вернуть документ в оргкомитет.