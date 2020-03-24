Кострома, 24 марта, 2020, 11:38 — ИА Регнум. С 25 марта костромские высшие и средние учебные заведения перейдут на дистанционный режим работы. Об этом со ссылкой на оперативный штаб сообщает пресс-служба областной администрации.

Pixabay.com Пустая аудитория

Соответствующее решение «в целях усиления профилактических мер» было принято 23 марта. Кроме этого, в областном центре приостанавливают работу государственной филармонии и драматического театра имени Островского.

«Ситуация в регионе остается стабильной. Но мы продолжаем профилактическую работу, усиливаем меры контроля и предупреждения… Со среды все студенты переходят на дистанционное обучение. На сегодня пока принято решение, что учреждения допобразования работают в штатном режиме», — прокомментировала ситуацию замгубернатора Ольга Ерёмина.

ИА REGNUM упоминало и о других мерах профилактического характера, принятых в регионе. Так, с 1 по 12 апреля школьники региона будут получать знания по «удаленке», в области отменены все массовые мероприятия, а всех людей, приехавших в регион из-за границы, тестируют на COVID-19.

По данным на 23 марта 2020 года в Костромской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.