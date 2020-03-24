Москва, 24 марта, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Покупатели торговой сети «Пятёрочка» смогут примерить маску забавного тролля из одноименного анимационного фильма, сыграть в настольную игру или даже выиграть поездку для всей семьи в парк развлечений Motiongate в Дубае.

«Пятерочка» Тролли снова в «Пятерочке»: сеть разыгрывает суперпризы

До 4 мая торговая сеть «Пятёрочка», один из крупнейших ритейлеров в России, проводит акцию «Большие Гастролли», запущенную в преддверии выхода в прокат одного из самых ожидаемых фильмов года — «Тролли. Мировой тур».

Фильм повествует о троллях — добродушных существах, которые живут в почти бесконечном состоянии счастья, обожают петь, танцевать и обниматься. Герои яркой музыкальной картины говорят и поют голосами Джастина Тимберлейка, Анны Кендрик, Джеймса Кордена, Оззи Осборна и других голливудских знаменитостей. В озвучивании русской версии приняли участие Дмитрий Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина и Михаил Галустян.

Именно акцент на музыку и песни использует «Пятёрочка» при поддержке своих «Больших гастроллей». Как полагают организаторы акции, ее игровая механика оказалась как никогда актуальной в ситуации с наступившим карантином. Так, торговая сеть разработала приложение «Тролли. Караоке», которое позволит весело провести домашний досуг и взрослым, и детям. В целом, условия участия в акции — классические: необходимо совершать покупки на сумму от 555 рублей. За каждые 555 рублей покупатель получает 3D-карточку с изображением того или иного героя картины. Покупки лучше совершать с «Выручай-картой» (программа лояльности «Пятёрочки») — тогда за каждую полученную карточку в личном кабинете будет начисляться электронная наклейка. Пять таких наклеек равны скидке в 60% на игрушку-брелок в виде персонажа мультфильма.

Если отсканировать с помощью приложения полученную карточку, пользователю открывается доступ к караоке-мелодиям известных хитов. Помимо пения, в приложении можно записывать видео своих выступлений и выкладывать их в соцсети. А чтобы процесс стал веселее, можно применять разные маски троллей. Важно отметить, что приложение не содержит встроенных покупок и скачать его можно бесплатно в Google Play и AppStore.

«Пятёрочка» советует петь с удовольствием и не забывать принимать участие в баттлах, ведь за победу в них получают призы: возможность записать на профессиональной студии свою любимую песню, более 150 тематических призов с символикой мультфильма и та самая поездка в парк развлечений Motiongate.

Также карточки пригодятся и любителям настольных игр: можно отдельно приобрести альбом для их хранения набора — к нему прилагается настольная игра.

С подробными условиями участия в акции и получения призов можно ознакомиться на сайте Trolls2.5ka.ru