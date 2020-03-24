Санкт-Петербург, 24 марта, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Двое мужчин похитили более шести тонн деталей, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна на станции Оредеж (Ленобласть). Об этом сообщает во вторник, 24 марта, УТ МВД РФ по СЗФО.

Пресс-служба УТ МВД по СЗФО Железнодорожное полотно станции Оредеж

Как установило следствие, злоумышленники вступили в сговор и тайно похитили металлические изделия с территории железнодорожной станции Оредеж. Им удалось вывезти на личном авто более 6 тонн деталей, которые затем сдали в пункт приема черного металла.

«Довести до конца свой противозаконный замысел им не удалось. В момент сдачи украденного они были задержаны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее задержанные уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, их также подозревали в совершении краж.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — уточняют в ведомстве.

Отметим, если вина подозреваемых будет доказана в полной мере в суде, они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.