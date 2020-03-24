Бывший губернатор Ярославской области вышел из «Единой России»
Ярославль, 24 марта, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области, бывший депутат Госдумы РФ и бывший член Совета Федерации Анатолий Лисицын написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Анатолий Лисицын сообщил, что его больше не пускают на именное место в ложе для особо важных персон во время хоккейных матчей в ложе спорткомплекса «Арена-2000». По мнению бывшего губернатора, такова была воля нынешнего руководства региона. Место было закреплено за Лисицыным пожизненно за заслуги в развитии ярославского хоккея. Информацию о запрете не стали опровергать ни в ХК «Локомотив», ни в «Арене 2000», ни в правительстве Ярославской области. Позднее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сказал журналистам, что никто не препятствует проходу бывшего губернатора в ложу.
Ранее появлялись предположения о том, что Анатолий Лисицын может принять участие в довыборах в Госдуму РФ по 194 избирательному округу. Депутатский мандат освободился после перехода депутата Александра Грибова на работу в Правительство РФ. Однако сам Лисицын эту информацию опровергал.