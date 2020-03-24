Ярославль, 24 марта, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Музыкальная группа «Мамульки Бенд» написала гимн для фестиваля «День медведя», который пройдет в Ярославле 29 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оргкомитете фестиваля. Премьера песни состоится на самом фестивале. Как ранее сообщало ИА REGNUM из-за ограничений на массовые мероприятия «День медведя» пройдет в онлайн-режиме, трансляция праздника будет осуществляться через Интернет.

Сайт «Мамульки Бенд» Фрагмент концерта группы

«Не смотря на формат фестиваля, мы надеемся, на большое количество просмотров, ведь именно в этом году фестиваль приобрел не только новых гостей из числа «косолапых», а также свой флаг и гимн, который для фестиваля записали «Мамульки Бенд». Песню представят гостям фестиваля в он-лайн режиме, а на площадке будут присутствовать только представители съемочных групп и массовка», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» и организатор фестиваля Марина Филимонова.

«Мамульки Бенд» также снимут клип на песню, участники группы считают, что их хит может стать и неофициальным гимном Ярославля.

«Несмотря на то, что песня посвящена фестивалю, она настолько многогранна, что может стать гимном для жителей всего города. Она не только о «Дне медведя» как таковом, а о городе, легенде его основания и любви ярославцев к медведям в целом», — отмечают участники группы «Мамульки Бенд».

В Интернете организован флешмоб в поддержку проведения «Дня Медведя». Его участники записывают видео, посвященные фестивалю и теме медведей в Ярославле.