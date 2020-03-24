В Приангарье арестован директор МУП «Ангарский трамвай»
Ангарск, Иркутская область, 24 марта, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Коррупционный скандал в Иркутской области. При получении миллионной взятки сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Ангарский трамвай», заведено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, мзда была передана муниципальному работнику через посредника: несколько юридических лиц собрали деньги за возможность приобретения черного и цветного металлов, принадлежащего муниципальному предприятию.
«Таким образом, с 2019 по 2020 годы в рамках договорённостей обвиняемого с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации», — сказано в официальном сообщении.
Также известно, что общая сумма требуемой взятки составляла два миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу.