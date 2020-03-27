Новый коронавирус, расползаясь по миру, продолжает оказывать влияние на все стороны жизни человека. Количество заболевших исчисляется сотнями тысяч. Количество погибших превысило 16 тысяч человек. Однако растёт и число выздоровевших. Страны принимают беспрецедентные меры для того, чтобы остановить распространение вируса. Коронавирус разделил мир на «до» и «после», но надежда на то, что страны общими усилиями справятся с этим заболеванием, крепнет. Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

09:04 24.03.2020 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп решил ужесточить правила самоизоляции в надежде замедлить распространение коронавируса в стране, передает BFM TV. Эдуар Филипп объявил о закрытии открытых рынков и ввел ограничения на спортивные прогулки. Подробнее в материале: Премьер-министр Франции ужесточил правила самоизоляции из-за коронавируса

09:07 24.03.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить все санкции на планете в условиях пандемии. «В условиях развернувшейся пандемии, которая, может быть, даже хуже испанки, необходимо мобилизовать общественное мнение всей планеты за отмену любых санкций: против России, Ирана, Северной Кореи, Китая и других стран, чтобы обеспечить дополнительные усилия по противодействию COVID-19», — заявил Жириновский. Читайте также: Жириновский призвал отменить все санкции на планете на фоне коронавируса

09:08 24.03.2020 22 марта представитель Ирана во Всемирном банке Хосейн Мир Шоджаян Хосейни призвал организацию оказать решительную поддержку странам,в которых обнаружена вспышка коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Иран призвал Всемирный банк поддержать страны в борьбе с COVID-19

09:09 24.03.2020 Власти Японии приняли решение закрыть границу для жителей 18 европейских стран, а также Ирана из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Kyodo. Читайте также: Власти Японии закрывают границу для жителей 18 европейских стран

09:10 24.03.2020 В период с 16 по 22 марта Шведское агентство по трудоустройству зарегистрировало более 18 000 случаев увольнения граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio. Читайте также: В Швеции из-за коронавируса за неделю уволено 18 тысяч человек

09:13 24.03.2020 Более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлены в город Лос-Анджелес, штат Калифорния, благодаря предпринимателю Илону Маску. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Гэвин Ньюсом. «Это героический поступок», — сказал Ньюсом. Читайте подробнее: Илон Маск приобрёл более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для штата Калифорния

09:20 24.03.2020 Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта, сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения. Читайте подробнее: Власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй

09:21 24.03.2020 Правительство Южной Кореи призывает граждан страны отменить путешествия и деловые поездки за рубеж, а находящихся за границей — проявлять осторожность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Читайте также: Жителей Южной Кореи призвали отменить или отложить поездки за рубеж

09:24 24.03.2020 Мэр Парижа Анн Идальго выступила за закрытие рынков в столице Франции, сообщает Le Figaro. Разделение киосков, разметка на местах, напоминание об инструкциях позволило значительно улучшить применение санитарных инструкций на рынках города. Читайте также: Мэр Парижа выступила за закрытие рынков в городе из-за коронавируса

09:27 24.03.2020 Всеобщий карантин, включающий запрет на выход из дома без острой необходимости, введён в Великобритании на три недели в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон в прямом эфире вещательной корпорации BBC. Об этом: В Великобритании объявлен всеобщий карантин

09:27 24.03.2020 Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд привел свою интерпретацию заявления о возможности переноса Олимпиады-2020. Об этом 24 марта заявили в пресс-службе МОК. «Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: МОК отреагироал на заявление Паунда о переносе Олимпиады

09:29 24.03.2020 Междугородние пассажирские перевозки запрещены в Грузии с 24 марта. Об этом объявил журналистам пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани после завершения заседания межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: В Грузии запрещены междугородние пассажирские перевозки

09:30 24.03.2020 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил семь новых смертельных случаев от последствий коронавируса. Подробности в материале: Число жертв коронавируса в Турции достигло 37 человек

09:31 24.03.2020 В Москве на время карантина из-за коронавируса восемь столичных парков подготовили различные онлайн-экскурсии, тренировки и мастер-классы. Подробности в материале: На время карантина парки Москвы подготовили онлайн-экскурсии

09:33 24.03.2020 Владимир Жириновский. лдпр. рф

09:36 24.03.2020 На Украине число заразившихся коронавирусом может превышать официальные данные в 8−10 раз, поскольку не у всех носителей инфекции проявляется болезнь, заявил директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко. Об этом: Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт

09:39 24.03.2020 По крайней мере 6 из 15 умерших людей от коронавируса COVID-19 в Стокгольме являются сомалийцами. Такая цифра соответствует данным Шведско-малайской медицинской ассоциации. Об этом вечером 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Почти каждый второй умерший от коронавируса в Стокгольме — сомалиец

09:41 24.03.2020 Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии 24 марта выросло на пять человек. Новые данные опубликовали на специализированном государственном сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом

09:43 24.03.2020 Так как на похоронах собирается достаточно много людей, что создает серьезную угрозу распространения вируса COVID-19, многие бюро ритуальных услуг Швеции стали предлагать населению организовывать онлайн-трансляцию похорон и проводить мероприятие дистанционно. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio. Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Швеции придумали идею онлайн-похорон

09:44 24.03.2020 Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в количестве 41,3 тыс. за сутки 23 марта по всему миру. Скончались за этот период 1875 человек, свидетельствуют данные портала Worldometers.info. Общее количество зафиксированных случаев превысило 378 тыс., в мире произошло 16 тыс. 507 летальных исходов. Преодолели заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, 101,6 тыс. человек. В тяжёлом состоянии находятся 12,2 тыс. человек. Читайте также: Более 40 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

09:45 24.03.2020 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 24 марта сообщает MMAJunkie. Об этом: Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

09:46 24.03.2020 Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом: в Доминике (завезли два человека из Великобритании), в Гренаде (один из Великобритании), в Белизе (один из США) и Мьянме (два человека из США и Великобритании). Читайте подробнее: Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом

09:47 24.03.2020 Законодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. В этом уверен президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News. Глава Белого дома заявил, что у республиканцев и демократов «нет другого выбора», кроме как принять законопроект. Об этом: Трамп настаивает на принятии пакета стимулирующих мер в США из-за COVID-19

09:48 24.03.2020 24 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще четырех военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В Южной Корее от коронавируса полностью вылечили более двадцати военных

09:48 24.03.2020 В столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом, сообщает информационный портал Detik. Читайте подробнее: В Джакарте 377 человек заразились коронавирусом

09:49 24.03.2020 Число заражений от коронавируса в Германии за последние сутки увеличилось на 4 тыс. 746 человек. Об этом: Число инфицированных коронавирусом в Германии возросло почти на 5 тыс

09:55 24.03.2020 США лидируют среди остальных стран мира по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки, 23 марта, на территории Соединённых Штатов выявлено 10 тыс. 168 новых случаев. Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Испании и Италии: 6368 и 4789 новых случаев соответственно. Эти страны занимают четвёртое и второе место в мире по общему числу заразившихся. В Италии зафиксировано 63 927 заражений и 6077 летальных исходов, в Испании — 35 136 заражений и 2311 умерших. Читайте подробнее: Всплеск заражений COVID-19 зафиксирован в США, Испании и Италии

10:03 24.03.2020 Еще один пациент с коронавирусом вылечился в Грузии 24 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на врача Тбилисской инфекционной больницы Александра Гогинаву. Подробности в материале: В Грузии от коронавируса вылечился еще один пациент

10:12 24.03.2020 Правительство через министерство обороны доставило более 8 тонн медицинской гуманитарной помощи из Китая в Индонезию, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезия получила более 8 тонн гуманитарной помощи из Китая

10:16 24.03.2020 В Нигерийском центре по контролю заболеваний (NCDC) объявили о первом в стране летальном исходе от коронавируса. В заявлении NCDC в Твиттере говорится, что погибший — 67-летний мужчина, который вернулся в страну после медицинской процедуры в Великобритании. Читайте также: В Нигерии сообщили о первой смерти пациента от коронавируса

10:17 24.03.2020 В России, по данным на 24 марта, под наблюдением медиков с подозрением на заболевание коронавирусом находятся 93 тыс. 677 человек. Об этом: Коронавирус в России: под наблюдением почти 94 тыс. человек

10:24 24.03.2020 Почти $1 млн на борьбу с коронавирусом в Грузии решило выделить руководство мобильного оператора Magticom. Об этом 24 марта сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на представителя компании Николоза Давиташвили. Читайте подробнее: Мобильный оператор Грузии выделит $1 млн на борьбу с коронавирусом

10:25 24.03.2020 Власти Вьетнама, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса нового типа, сделали исключение для въезда на территорию страны представителей южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте также: Власти Вьетнама разрешили въезд 250 представителям LG и Samsung

10:26 24.03.2020 Великобритания ужесточает меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Так, в Соединённом Королевстве как минимум на три недели введён всеобщий карантин. Об этом решении накануне, 23 марта, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт вещательная корпорация ABC. «С этого вечера я должен дать британскому народу очень простое указание — вы должны оставаться дома, — сказал Джонсон, обращаясь к жителям Великобритании с заявлением. — Потому что самое важное, что мы должны сделать, — это остановить распространение болезни между семьями». Подробности в материале: Джонсон отправил Великобританию на всеобщий карантин

10:29 24.03.2020 Правоохранительные органы Индии разогнали антиправительственную демонстрацию в Нью-Дели под предлогом борьбы с коронавирусом. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Нью-Дели полиция разогнала акцию протеста

10:30 24.03.2020 Футбольный клуб «Барселона» может возобновить тренировки 27 апреля. Руководство каталонского клуба считает, что наиболее реальное время для возобновления командных тренировок — это конец апреля. Об этом: «Барселона» может возобновить тренировки 27 апреля

10:32 24.03.2020 Министры иностранных дел стран G7 впервые проведут переговоры в формате видеоконференции, заявил 24 марта на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотэги. Читайте подробнее: Главы МИД стран G7 впервые проведут переговоры по видеосвязи

10:35 24.03.2020 Правительство Украины пообещало расплатиться с иностранными кредиторами, несмотря на ущерб экономике, нанесённый пандемией коронавируса. Подробности в материале: На Украине пообещали расплатиться с кредиторами

10:38 24.03.2020 Иранский Национальный олимпийский комитет в официальном письме международному Олимпийскому комитету (МОК) призвал отложить проведение Олимпийских Игр 2020 года из-за вспышки коронавируса. Читайте также: Иран призвал отложить проведение Олимпийских игр 2020 года

10:41 24.03.2020 Глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что в настоящее время в стране есть 125 000 наборов экспресс-тестов на коронавирус, сообщает Kompas. Подробности в материале: Власти Индонезии подготовили 125 тыс. тестовых наборов на коронавирус

10:49 24.03.2020 Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт без зрителей. Об этом 24 марта заявил глава UFC Дэна Уайт. Читайте подробнее: Бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт без зрителей

10:54 24.03.2020 В ЮАР число случаев заболевания COVID-19 превысило 400. russian.news.cn

10:57 24.03.2020 Предварительный прогноз, какие потери в экономике Грузии стоит ожидать в марте из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса, озвучил журналистам директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета Вахтанг Чарая, 24 марта сообщает агентство Report. Об этом: Экономика Грузии в марте потеряет миллионы долларов — эксперт

10:57 24.03.2020 В Минск вернулись ещё 60 граждан Белоруссии, которые не могли ранее вылететь из московского аэропорта «Внуково». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в посольстве Белоруссии в РФ. «Еще 60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter. Подробности в материале: Застрявшие во «Внуково» 60 граждан Белоруссии вернулись в Минск

11:05 24.03.2020 После широкого применения тестов на COVID-19 на Украине будет зафиксирован рост числа заболевших, считает известный украинский врач Евгений Комаровский. Подробности в материале: Украину ждёт массовый подъём заболеваемости COVID-19 — эксперт

11:10 24.03.2020 Двух человек задержала полиция в Грузии, в городе Марнеули, находящемся в зоне карантина из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба МВД Грузии. Читайте также: В зоне карантина в Грузии полиция задержала двух человек

11:17 24.03.2020 Правительство Таиланда приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Подробности в материале: Власти Таиланда введут режим ЧП из-за угрозы коронавируса

11:20 24.03.2020 Почти у половины пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован новый тип коронавируса, заболевание на момент прохождения теста протекало бессимптомно. Такие данные содержатся в новом отчёте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает телеканал CNN. Читайте также: У половины пассажиров Diamond Princess COVID-19 протекал без симптомов

11:25 24.03.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо провел ограниченное совещание, посвященное проведению национального экзамена в 2020 году в разгар вспышки коронавируса, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии отменят проведение национального экзамена — президент

11:27 24.03.2020 Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что массовые скопления людей в церквях и мечетях не будут запрещены, потому что именно там жители страны могут найти «истинное исцеление». Об этом передает ВВС Swahili. «Коронавирус — это дьявол, он не может жить в теле Христа, он мгновенно сгорит. Настало время укрепить нашу веру», — сказал танзанийский лидер во время церковной службы в столице страны, Додоме, где он присоединился к другим верующим. Как отмечают репортеры, к настоящему моменту в Танзании зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь среди граждан страны. Подробности в материале: Лидер Танзании: «истинное исцеление» от коронавируса — в церквях и мечетях

11:29 24.03.2020 Украине могут выделить кредит в размере $500 млн для поддержания бюджета в условиях пандемии коронавируса. Подробности в материале: МБРР может выделить Украине кредит в размере $500 млн

11:34 24.03.2020 В Израиле число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 418, до 1656 человек, сообщает 24 марта министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 1,6 тысяч

11:35 24.03.2020 Федерация футбола Австралии (ФФА) приостановила на неопределённый чемпионат страны по футболу из-за пандемии коронавируса. Об этом: Чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса

11:36 24.03.2020 Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Грузии, и на 24 марта общее число инфицированных достигло 66 человек. Подробности в материале: Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Грузии

11:37 24.03.2020 В Лаосе на сегодняшний день зафиксированы первые случаи подозрения на заражение новым типом коронавируса. По данным министерства здравоохранения страны, их два. Об этом 24 марта сообщает ASEAN Briefing. В настоящее время оба подозрительных случая расследуются. При этом отмечается, что пока в стране не подтверждено ни одного случая заболевания. Читайте также: Два первых случая подозрения на коронавирус выявлены в Лаосе

11:37 24.03.2020 Интенсивные проверки состояния здоровья населения начались 24 марта в Грузии в карантинной зоне муниципалитетов Марнеули и Болниси. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщила руководитель Марнеульского центра контроля заболеваний и общественного здоровья Этер Лаперадзе. Об этом: В карантинной зоне в Грузии начались проверки состояния здоровья населения

11:38 24.03.2020 Лубумбаши, второй по величине город Демократической Республики Конго, был закрыт на карантин сроком на 48 часов после выявления у двух человек заражения коронавирусом. Об этом губернатор провинции Верхняя Катанга сообщил на своей странице в Твиттере. В заявлении Жака Кьябулы сообщается, что введенные меры распространяются на всю провинцию. Более того, в провинции запретили передвижение всех транспортных средств, включая каноэ. Об этом: Угроза коронавируса: провинцию в ДР Конго закрыли на карантин

11:42 24.03.2020 Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии закрыли в Тбилиси коммерческий объект, который работал с нарушением объявленного декретом президента режима чрезвычайного положения. Читайте также: Минфин Грузии закрыл объект, нарушавший режим ЧП

11:43 24.03.2020 С 30 марта в прямом эфире Общественного телевидения Грузии начнется трансляция уроков для школьников, сообщил 24 марта Первый канал Общественного ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства. Читайте подробнее: Общественное ТВ Грузии будет транслировать уроки для школьников

11:45 24.03.2020 При аппарате бизнес-омбудсмена Грузии создана специальная платформа — фонд StopCoV, в который грузинские компании и бизнесмены смогут перечислять деньги для финансовой поддержки усилий по борьбе с коронавирусом. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии. Подробности в материале: Бизнесменам в Грузии предложили перечислять деньги в фонд StopCoV

11:57 24.03.2020 Почти 430 носителей коронавируса COVID-19 прибыли в Китай из-за рубежа, большинство из них — китайские граждане. Об этом сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он уточнил, что в стране зафиксировано 427 импортированных случаев заражения, по данным на полночь 23 марта. При этом 380 заразившихся, что составляет 88%, являются гражданами КНР, остальные — иностранцы. Читайте подробнее: В Китае выявили 427 завозных случаев коронавируса

11:58 24.03.2020 Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заразился новым типом коронавируса. Об этом 24 марта сообщила канцелярия действующего главы государства Саули Ниинистё, передаёт финская газета Iltalehti. «Инфекция была подтверждена в понедельник, 23 марта», — говорится в сообщении. Уточняется, что 82-летний Ахтисаари чувствует себя хорошо. Подробности в материале: У экс-президента Финляндии подтвердили коронавирус

11:59 24.03.2020 Дистанционное обучение с помощью трансляции на телеканале запустит министерство образования Грузии. Об этом 24 марта на заседании координационного совета рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария. Читайте подробнее: В Грузии уроки для школьников начнут транслировать на телеканале

12:10 24.03.2020 У заместителя мэра Бандунга Яна Мульяна обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал Detik. Читайте также: В Индонезии у заммэра Бандунга диагностировали коронавирус

12:15 24.03.2020 Врачи в Нигерии, объявившие бессрочную забастовку из-за того, что им месяцами не платили зарплату, прекратили забастовку «ради человечества». Об этом передает BBC Africa. «Учитывая недавние случаи заболевания коронавирусом в стране и приверженность, проявленную заинтересованными сторонами в секторе здравоохранения», врачи приостановят забастовку, заявили в Нигерийской ассоциация врачей-резидентов. Читайте также: Врачи в Нигерии прекратили забастовку «ради человечества» — СМИ

12:16 24.03.2020 К утру 24 марта общее количество заражённых коронавирусом в Литве подросло на 18 человек и достигло 187 случаев Читайте подробнее: В Литве число больных коронавирусом выросло до 187 человек