Коронавирус: мир в режиме изоляции – все новости
Новый коронавирус, расползаясь по миру, продолжает оказывать влияние на все стороны жизни человека.
Количество заболевших исчисляется сотнями тысяч. Количество погибших превысило 16 тысяч человек. Однако растёт и число выздоровевших. Страны принимают беспрецедентные меры для того, чтобы остановить распространение вируса.
Коронавирус разделил мир на «до» и «после», но надежда на то, что страны общими усилиями справятся с этим заболеванием, крепнет.
Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп решил ужесточить правила самоизоляции в надежде замедлить распространение коронавируса в стране, передает BFM TV.
Эдуар Филипп объявил о закрытии открытых рынков и ввел ограничения на спортивные прогулки.
Подробнее в материале: Премьер-министр Франции ужесточил правила самоизоляции из-за коронавируса
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить все санкции на планете в условиях пандемии.
«В условиях развернувшейся пандемии, которая, может быть, даже хуже испанки, необходимо мобилизовать общественное мнение всей планеты за отмену любых санкций: против России, Ирана, Северной Кореи, Китая и других стран, чтобы обеспечить дополнительные усилия по противодействию COVID-19», — заявил Жириновский.
Читайте также: Жириновский призвал отменить все санкции на планете на фоне коронавируса
22 марта представитель Ирана во Всемирном банке Хосейн Мир Шоджаян Хосейни призвал организацию оказать решительную поддержку странам,в которых обнаружена вспышка коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: Иран призвал Всемирный банк поддержать страны в борьбе с COVID-19
Власти Японии приняли решение закрыть границу для жителей 18 европейских стран, а также Ирана из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Kyodo.
Читайте также: Власти Японии закрывают границу для жителей 18 европейских стран
В период с 16 по 22 марта Шведское агентство по трудоустройству зарегистрировало более 18 000 случаев увольнения граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Читайте также: В Швеции из-за коронавируса за неделю уволено 18 тысяч человек
Более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлены в город Лос-Анджелес, штат Калифорния, благодаря предпринимателю Илону Маску. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Гэвин Ньюсом.
«Это героический поступок», — сказал Ньюсом.
Читайте подробнее: Илон Маск приобрёл более 1,2 тыс. аппаратов ИВЛ для штата Калифорния
Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта, сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения.
Читайте подробнее: Власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй
Правительство Южной Кореи призывает граждан страны отменить путешествия и деловые поездки за рубеж, а находящихся за границей — проявлять осторожность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.
Читайте также: Жителей Южной Кореи призвали отменить или отложить поездки за рубеж
Мэр Парижа Анн Идальго выступила за закрытие рынков в столице Франции, сообщает Le Figaro.
Разделение киосков, разметка на местах, напоминание об инструкциях позволило значительно улучшить применение санитарных инструкций на рынках города.
Читайте также: Мэр Парижа выступила за закрытие рынков в городе из-за коронавируса
Всеобщий карантин, включающий запрет на выход из дома без острой необходимости, введён в Великобритании на три недели в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон в прямом эфире вещательной корпорации BBC.
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд привел свою интерпретацию заявления о возможности переноса Олимпиады-2020. Об этом 24 марта заявили в пресс-службе МОК.
«Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: МОК отреагироал на заявление Паунда о переносе Олимпиады
Междугородние пассажирские перевозки запрещены в Грузии с 24 марта. Об этом объявил журналистам пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани после завершения заседания межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности в материале: В Грузии запрещены междугородние пассажирские перевозки
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил семь новых смертельных случаев от последствий коронавируса.
Подробности в материале: Число жертв коронавируса в Турции достигло 37 человек
В Москве на время карантина из-за коронавируса восемь столичных парков подготовили различные онлайн-экскурсии, тренировки и мастер-классы.
Подробности в материале: На время карантина парки Москвы подготовили онлайн-экскурсии
На Украине число заразившихся коронавирусом может превышать официальные данные в 8−10 раз, поскольку не у всех носителей инфекции проявляется болезнь, заявил директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко.
Об этом: Инфицированных коронавирусом на Украине может быть больше — эксперт
По крайней мере 6 из 15 умерших людей от коронавируса COVID-19 в Стокгольме являются сомалийцами. Такая цифра соответствует данным Шведско-малайской медицинской ассоциации. Об этом вечером 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider.
Подробности в материале: Почти каждый второй умерший от коронавируса в Стокгольме — сомалиец
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии 24 марта выросло на пять человек. Новые данные опубликовали на специализированном государственном сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии выросло число инфицированных коронавирусом
Так как на похоронах собирается достаточно много людей, что создает серьезную угрозу распространения вируса COVID-19, многие бюро ритуальных услуг Швеции стали предлагать населению организовывать онлайн-трансляцию похорон и проводить мероприятие дистанционно. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в Швеции придумали идею онлайн-похорон
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в количестве 41,3 тыс. за сутки 23 марта по всему миру. Скончались за этот период 1875 человек, свидетельствуют данные портала Worldometers.info.
Общее количество зафиксированных случаев превысило 378 тыс., в мире произошло 16 тыс. 507 летальных исходов. Преодолели заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа, 101,6 тыс. человек. В тяжёлом состоянии находятся 12,2 тыс. человек.
Читайте также: Более 40 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 24 марта сообщает MMAJunkie.
Об этом: Глава UFC заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом: в Доминике (завезли два человека из Великобритании), в Гренаде (один из Великобритании), в Белизе (один из США) и Мьянме (два человека из США и Великобритании).
Читайте подробнее: Ещё в четырёх странах выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Законодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. В этом уверен президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News. Глава Белого дома заявил, что у республиканцев и демократов «нет другого выбора», кроме как принять законопроект.
Об этом: Трамп настаивает на принятии пакета стимулирующих мер в США из-за COVID-19
24 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще четырех военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В Южной Корее от коронавируса полностью вылечили более двадцати военных
В столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.
Читайте подробнее: В Джакарте 377 человек заразились коронавирусом
Число заражений от коронавируса в Германии за последние сутки увеличилось на 4 тыс. 746 человек.
Об этом: Число инфицированных коронавирусом в Германии возросло почти на 5 тыс
США лидируют среди остальных стран мира по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки, 23 марта, на территории Соединённых Штатов выявлено 10 тыс. 168 новых случаев.
Заметный рост заболеваемости зафиксирован в Испании и Италии: 6368 и 4789 новых случаев соответственно. Эти страны занимают четвёртое и второе место в мире по общему числу заразившихся. В Италии зафиксировано 63 927 заражений и 6077 летальных исходов, в Испании — 35 136 заражений и 2311 умерших.
Читайте подробнее: Всплеск заражений COVID-19 зафиксирован в США, Испании и Италии
Еще один пациент с коронавирусом вылечился в Грузии 24 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на врача Тбилисской инфекционной больницы Александра Гогинаву.
Подробности в материале: В Грузии от коронавируса вылечился еще один пациент
Правительство через министерство обороны доставило более 8 тонн медицинской гуманитарной помощи из Китая в Индонезию, сообщает Kompas.
Читайте также: Индонезия получила более 8 тонн гуманитарной помощи из Китая
В Нигерийском центре по контролю заболеваний (NCDC) объявили о первом в стране летальном исходе от коронавируса.
В заявлении NCDC в Твиттере говорится, что погибший — 67-летний мужчина, который вернулся в страну после медицинской процедуры в Великобритании.
Читайте также: В Нигерии сообщили о первой смерти пациента от коронавируса
В России, по данным на 24 марта, под наблюдением медиков с подозрением на заболевание коронавирусом находятся 93 тыс. 677 человек.
Об этом: Коронавирус в России: под наблюдением почти 94 тыс. человек
Почти $1 млн на борьбу с коронавирусом в Грузии решило выделить руководство мобильного оператора Magticom. Об этом 24 марта сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на представителя компании Николоза Давиташвили.
Читайте подробнее: Мобильный оператор Грузии выделит $1 млн на борьбу с коронавирусом
Власти Вьетнама, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса нового типа, сделали исключение для въезда на территорию страны представителей южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Власти Вьетнама разрешили въезд 250 представителям LG и Samsung
Великобритания ужесточает меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Так, в Соединённом Королевстве как минимум на три недели введён всеобщий карантин. Об этом решении накануне, 23 марта, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт вещательная корпорация ABC.
«С этого вечера я должен дать британскому народу очень простое указание — вы должны оставаться дома, — сказал Джонсон, обращаясь к жителям Великобритании с заявлением. — Потому что самое важное, что мы должны сделать, — это остановить распространение болезни между семьями».
Подробности в материале: Джонсон отправил Великобританию на всеобщий карантин
Правоохранительные органы Индии разогнали антиправительственную демонстрацию в Нью-Дели под предлогом борьбы с коронавирусом.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Нью-Дели полиция разогнала акцию протеста
Футбольный клуб «Барселона» может возобновить тренировки 27 апреля. Руководство каталонского клуба считает, что наиболее реальное время для возобновления командных тренировок — это конец апреля.
Министры иностранных дел стран G7 впервые проведут переговоры в формате видеоконференции, заявил 24 марта на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
Читайте подробнее: Главы МИД стран G7 впервые проведут переговоры по видеосвязи
Правительство Украины пообещало расплатиться с иностранными кредиторами, несмотря на ущерб экономике, нанесённый пандемией коронавируса.
Подробности в материале: На Украине пообещали расплатиться с кредиторами
Иранский Национальный олимпийский комитет в официальном письме международному Олимпийскому комитету (МОК) призвал отложить проведение Олимпийских Игр 2020 года из-за вспышки коронавируса.
Читайте также: Иран призвал отложить проведение Олимпийских игр 2020 года
Глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что в настоящее время в стране есть 125 000 наборов экспресс-тестов на коронавирус, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Власти Индонезии подготовили 125 тыс. тестовых наборов на коронавирус
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт без зрителей. Об этом 24 марта заявил глава UFC Дэна Уайт.
Читайте подробнее: Бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдёт без зрителей
Предварительный прогноз, какие потери в экономике Грузии стоит ожидать в марте из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса, озвучил журналистам директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета Вахтанг Чарая, 24 марта сообщает агентство Report.
Об этом: Экономика Грузии в марте потеряет миллионы долларов — эксперт
В Минск вернулись ещё 60 граждан Белоруссии, которые не могли ранее вылететь из московского аэропорта «Внуково». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в посольстве Белоруссии в РФ.
«Еще 60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Подробности в материале: Застрявшие во «Внуково» 60 граждан Белоруссии вернулись в Минск
После широкого применения тестов на COVID-19 на Украине будет зафиксирован рост числа заболевших, считает известный украинский врач Евгений Комаровский.
Подробности в материале: Украину ждёт массовый подъём заболеваемости COVID-19 — эксперт
Двух человек задержала полиция в Грузии, в городе Марнеули, находящемся в зоне карантина из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Читайте также: В зоне карантина в Грузии полиция задержала двух человек
Правительство Таиланда приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробности в материале: Власти Таиланда введут режим ЧП из-за угрозы коронавируса
Почти у половины пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован новый тип коронавируса, заболевание на момент прохождения теста протекало бессимптомно. Такие данные содержатся в новом отчёте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает телеканал CNN.
Читайте также: У половины пассажиров Diamond Princess COVID-19 протекал без симптомов
Президент Индонезии Джоко Видодо провел ограниченное совещание, посвященное проведению национального экзамена в 2020 году в разгар вспышки коронавируса, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии отменят проведение национального экзамена — президент
Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что массовые скопления людей в церквях и мечетях не будут запрещены, потому что именно там жители страны могут найти «истинное исцеление». Об этом передает ВВС Swahili.
«Коронавирус — это дьявол, он не может жить в теле Христа, он мгновенно сгорит. Настало время укрепить нашу веру», — сказал танзанийский лидер во время церковной службы в столице страны, Додоме, где он присоединился к другим верующим.
Как отмечают репортеры, к настоящему моменту в Танзании зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь среди граждан страны.
Подробности в материале: Лидер Танзании: «истинное исцеление» от коронавируса — в церквях и мечетях
Украине могут выделить кредит в размере $500 млн для поддержания бюджета в условиях пандемии коронавируса.
Подробности в материале: МБРР может выделить Украине кредит в размере $500 млн
В Израиле число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 418, до 1656 человек, сообщает 24 марта министерство здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Израиле число зараженных коронавирусом превысило 1,6 тысяч
Федерация футбола Австралии (ФФА) приостановила на неопределённый чемпионат страны по футболу из-за пандемии коронавируса.
Об этом: Чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Грузии, и на 24 марта общее число инфицированных достигло 66 человек.
Подробности в материале: Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Грузии
В Лаосе на сегодняшний день зафиксированы первые случаи подозрения на заражение новым типом коронавируса. По данным министерства здравоохранения страны, их два. Об этом 24 марта сообщает ASEAN Briefing. В настоящее время оба подозрительных случая расследуются. При этом отмечается, что пока в стране не подтверждено ни одного случая заболевания.
Читайте также: Два первых случая подозрения на коронавирус выявлены в Лаосе
Интенсивные проверки состояния здоровья населения начались 24 марта в Грузии в карантинной зоне муниципалитетов Марнеули и Болниси. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщила руководитель Марнеульского центра контроля заболеваний и общественного здоровья Этер Лаперадзе.
Об этом: В карантинной зоне в Грузии начались проверки состояния здоровья населения
Лубумбаши, второй по величине город Демократической Республики Конго, был закрыт на карантин сроком на 48 часов после выявления у двух человек заражения коронавирусом. Об этом губернатор провинции Верхняя Катанга сообщил на своей странице в Твиттере.
В заявлении Жака Кьябулы сообщается, что введенные меры распространяются на всю провинцию. Более того, в провинции запретили передвижение всех транспортных средств, включая каноэ.
Об этом: Угроза коронавируса: провинцию в ДР Конго закрыли на карантин
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии закрыли в Тбилиси коммерческий объект, который работал с нарушением объявленного декретом президента режима чрезвычайного положения.
Читайте также: Минфин Грузии закрыл объект, нарушавший режим ЧП
С 30 марта в прямом эфире Общественного телевидения Грузии начнется трансляция уроков для школьников, сообщил 24 марта Первый канал Общественного ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Читайте подробнее: Общественное ТВ Грузии будет транслировать уроки для школьников
При аппарате бизнес-омбудсмена Грузии создана специальная платформа — фонд StopCoV, в который грузинские компании и бизнесмены смогут перечислять деньги для финансовой поддержки усилий по борьбе с коронавирусом. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.
Подробности в материале: Бизнесменам в Грузии предложили перечислять деньги в фонд StopCoV
Почти 430 носителей коронавируса COVID-19 прибыли в Китай из-за рубежа, большинство из них — китайские граждане. Об этом сообщил 24 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он уточнил, что в стране зафиксировано 427 импортированных случаев заражения, по данным на полночь 23 марта. При этом 380 заразившихся, что составляет 88%, являются гражданами КНР, остальные — иностранцы.
Читайте подробнее: В Китае выявили 427 завозных случаев коронавируса
Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заразился новым типом коронавируса. Об этом 24 марта сообщила канцелярия действующего главы государства Саули Ниинистё, передаёт финская газета Iltalehti.
«Инфекция была подтверждена в понедельник, 23 марта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 82-летний Ахтисаари чувствует себя хорошо.
Подробности в материале: У экс-президента Финляндии подтвердили коронавирус
Дистанционное обучение с помощью трансляции на телеканале запустит министерство образования Грузии. Об этом 24 марта на заседании координационного совета рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария.
Читайте подробнее: В Грузии уроки для школьников начнут транслировать на телеканале
У заместителя мэра Бандунга Яна Мульяна обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал Detik.
Читайте также: В Индонезии у заммэра Бандунга диагностировали коронавирус
Врачи в Нигерии, объявившие бессрочную забастовку из-за того, что им месяцами не платили зарплату, прекратили забастовку «ради человечества». Об этом передает BBC Africa.
«Учитывая недавние случаи заболевания коронавирусом в стране и приверженность, проявленную заинтересованными сторонами в секторе здравоохранения», врачи приостановят забастовку, заявили в Нигерийской ассоциация врачей-резидентов.
Читайте также: Врачи в Нигерии прекратили забастовку «ради человечества» — СМИ
К утру 24 марта общее количество заражённых коронавирусом в Литве подросло на 18 человек и достигло 187 случаев
Читайте подробнее: В Литве число больных коронавирусом выросло до 187 человек
На Украине число заразившихся COVID-19 увеличилось до 84 человек.
Читайте также: На Украине выявлены 84 случая заражения коронавирусом — минздрав
Застрявших в Марокко петербургских туристов вернули в Россию специальным бортом. Об этом сообщает один из туристов Леонид на своей странице в социальной сети.
По словам мужчины, за ними прислали специальный борт, на котором все 30 человек из туристической группы вернулись в Россию.
Об этом: Застрявших в Марокко петербургских туристов вернули домой спецбортом
Литовские СМИ публикуют ряд материалов о первых сбоях в системе здравоохранения Литвы в условиях напряжения из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Читайте также: Проверяли на коронавирус, умер от инфаркта — первые сбои медицины в Литве
ЦБ РФ намерен регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов кредитной организации.
Читайте также: ЦБ РФ начнёт дезинфицировать деньги и банкоматы
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал провести первые тесты на коронавирус медицинским работникам, которые лечат пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает Kompas.
Глава государства также поручил выплатить премии медицинским работникам.
Об этом: Президент Индонезии поручил выплатить премии медперсоналу
Камерунский певец и саксофонист Ману Дибанго скончался во Франции от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 марта на его официальной странице в Facebook.
«С глубокой печалью мы объявляем о потере Ману Дибанго, который скончался 24 марта 2020 года в возрасте 86 лет», — говорится в сообщении.
Читайте также: Камерунский саксофонист скончался во Франции от коронавируса
Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о переносе Игр-2020 в Токио в течение нескольких дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники в МОК.
Читайте также: МОК примет решение о переносе Олимпиады в ближайшие дни — СМИ
До десяти невыявленных случаев заражения коронавирусом может приходиться в Италии на один выявленный. Такое предположение сделал глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в интервью газете La Repubblica, опубликованном 24 марта.
В случае, если слова Боррелли верны, в Италии число заразившихся может превысить 600 тыс. человек. В настоящее время их насчитывается 64 тыс.
Об этом: В Италии допустили, что реальных заражений COVID-19 в десять раз больше
За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Латвии увеличилось на 17 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 197. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).
Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусом в Латвии увеличилось на 17 человек
Посольство Индонезии в Бандар-Сери-Бегаване призвало всех граждан страны, желающих поехать в Бруней, отказаться от своих планов, сообщает Kompas.
«Начиная с 24 марта 2020 года всем иностранным гражданам не разрешается въезжать в Бруней до даты, которая будет определена позднее», — говорится в обращении посольства Индонезии в Бандар-Сери-Бегаване.
Читайте подробнее: Посольство Индонезии призвало своих граждан отказаться от поездок в Бруней
Врачи, участвовавшие в борьбе с коронавирусом и сами от него погибшие, явили собой пример героизма, сказал в проповеди во вторник папа Римский Франциск.
Медики, как и священники, приходившие к больным коронавирусом с причастием, «приняли на себя болезнь», служа своему ближнему, отметил глава Католической церкви.
Об этом: Папа Франциск назвал погибших от коронавируса врачей и священников героями
Голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума») решил выразить протест против вынужденного перерыва в работе, отрастив бороду. Об этом актер сообщает на своей странице в твиттере, сопровождая пост фотографией и обещанием выкладывать новые снимки регулярно.
Читайте также: Джим Керри открыл флешмоб «Отрасти бороду в знак протеста»
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor приостановила работу завода в Бразилии из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.
Читайте подробнее: Hyundai Motor закрыла завод в Бразилии из-за коронавируса
Второй раз за 24 марта в Грузии выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом разместили на официальном сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии выросло число зараженных коронавирусом
По официальной статистике носителями коронавируса в Италии являются 63 тысячи человек, в реальности таковых, вероятно, в десять раз больше, заявил глава национальной службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.
Самый эффективный метод противодействия — двухнедельный карантин для всех, кто контактировал с заболевшими, и положительные последствия этой меры уже начинают ощущаться, добавил комиссар.
Подробности в материале: В Италии в 10 раз больше носителей вируса, чем по статистике — комиссар
На Украине за последние две недели не наблюдается особого всплеска преступности, заявил в эфире украинского телевидения заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Силовик признал, что исторически на Украине, когда у населения снижаются экономические возможности, всегда в таких случаях преступность растет.
«Но мы к этому готовы и дадим достойный отпор», — сказал Геращенко.
Чиновник констатировал, что особого всплеска преступности за последние две недели нет. В дальнейшем ситуация будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, будет ли продлен карантин и насколько.
Подробности в материале: МВД Украины готово к росту преступности в стране
По данным шведской газеты Aftonbladet, многие пенсионеры старше 70 лет продолжают встречаться и лично общаться со своими знакомыми, ведя активную социальную жизнь. Однако это, в свою очередь, очень не нравится шведским властям и, в частности, правительству, которое усиленно пытается сдержать распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны. Об этом 23 марта сообщили журналисты газеты.
Читайте также: Власти Швеции негодуют из-за не соблюдающих карантин пенсионеров
За последние дни в Польше полиция задержала несколько человек, которые лгали окружающим о том, что заражены коронавирусом. Как поясняет «Польское радио», за ложные сообщения о заражении нарушителям грозит штраф, административный арест и даже уголовное преследование.
Читайте также: В Польше отмечены ложные сообщения о заражении коронавирусом
Посол США в Буркина-Фасо заразился коронавирусом. Об этом на официальный странице посольства в Твиттере сообщил его пресс-секретарь Эндрю Янг.
Напомним, что в Буркина-Фасо зарегистрировано 75 подтвержденных случаев заражения вирусом, четыре из которых — с летальным исходом.
Читайте подробнее: Посол США в Буркина-Фасо заразился коронавирусом
С начала 2020 года с Украины вывезли медицинские товары на сумму $15,2 млн, рассказал эксперт Глеб Каневский.
Об этом: Эксперт оценил объём вывоза медицинских товаров с Украины
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Об этом она заявила в эфире украинского телевидения вечером 23 марта.
Говоря об экономических проблемах, она отметила, что первый и самый главный рецепт выхода из кризиса сейчас — «это максимальное соблюдение карантина».
«Чем меньше людей заболеет — тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться, то же самое мы должны организовать у себя», — заявила Ковалив.
Об этом: Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудит пакет экономических мер по оказанию помощи населению в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Пакистане примут меры экономической помощи населению
Число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 686 человек, сообщает информационный портал Detik.
Подробности в материале: В Индонезии 686 человек заражены коронавирусом
Human Rights Watch находится в поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Подробности в материале: Human Rights Watch находится в поле зрения комиссии Госдумы
Сокращение заболеваемости из-за коронавируса COVID-19 отмечено в Иране. Об этом заявил 24 марта президент Ирана Хасан Рухани, передаёт агентство IRNA.
Он отметил, что в разных провинциях уменьшилось число пациентов, поступающих в больницы, снизилось и количество смертей. Принятые до этого меры оказались действенными, объяснил Рухани.
Подробности в материале: Рухани: в Иране стало меньше смертей от COVID-19
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести в республике жесткий карантин, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Читайте также: Жириновский призвал Лукашенко ввести карантин
С помощью экспресс-тестов на коронавирус, которые Грузия ожидает сегодня из Китая, прежде всего в массовом порядке будут обследованы жители Марнеульского муниципалитета, сообщила журналистам министр беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Подробности в материале: С помощью экспресс-тестов из Китая Грузия обследует население Марнеули
Черновицкая область Украины вернула себе «пальму первенства» по числу заразившихся коронавирусом.
Читайте подробнее: В Черновицкой области Украины выявили ещё 13 заразившихся коронавирусом
Число заражённых коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте также: В Южной Корее на базе США выявили десятый случай заражения коронавирусом
В ДНР у 15 человек выявили симптомы COVID-19 и госпитализировали, рассказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
Об этом: В ДНР госпитализировали 15 человек с симптомами коронавируса — минздрав
В течение вторника власти Италии раздадут гражданам и организациям около 3,5 миллионов медицинских масок, заявил во время встречи с лидерами оппозиции премьер-министр Джузеппе Конте.
Часть масок была получена из других стран, прежде всего из КНР. Ранее в Италии возникли затруднения с обеспечением населения этими средствами защиты: ряд стран ЕС, включая Германию и Францию, запретили экспорт масок в Италию, а в Чехии была изъята крупная партия масок, направленная в Италию из Китая.
Читайте подробнее: В Италии за день раздадут 3,5 миллиона медицинских масок — премьер-министр
Ресурс Pornhub готов предоставить бесплатный премиум-доступ всем желающим, чтобы сподвигнуть людей оставаться дома из-за распространения пандемии коронавируса по всему миру. Об этом говорится в заявлении одного из крупнейших порносайтов. Так, премиум-аккаунт будет бесплатным на протяжении месяца — до 23 апреля.
Читайте подробнее: Pornhub нашёл способ оставить людей дома переждать коронавирус
На заседании во вторник правительство Италии рассмотрит вопрос об ужесточении наказания за нарушение правил общенационального карантина.Предполагается, что максимальные штрафы для граждан, находящихся на улице без подтвержденной уважительной причины (дорога на работу или обратно, визит к врачу, исключительные обстоятельства) будут увеличены с 206 до 3000 евро.
Подробности в материале: Правительство Италии повысит штрафы за нарушения правил карантина в 15 раз
Инфекционная больница для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Новой Москве построена на 40%. Строительство завершится в ближайшие недели, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом: Коронавирусный центр в Новой Москве построен на 40%
Мурманские власти ввели новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, согласно постановлению правительства, в регионе будут закрыты горнолыжные комплексы и запрещены массовые мероприятия для несовершеннолетних численностью более 25 человек.
Читайте подробнее: В Мурманской области запретили кальяны
Из-за коронавируса на Украине случился «интересный социальный эксперимент», отмечает в своем комментарии 24 марта украинский политолог Николай Спиридонов.
Эксперт подчеркивает, что впервые в истории украинской независимости депутаты и другие обеспеченные люди массово столкнулись с необходимостью лечиться именно на Украине.
«Это похоже на бумеранг — растоптанная их же стараниями (или, как минимум, бездействием) украинская медицина заботливо принимает в свои цепкие руки. Теперь VIP-персоны ощутят на себе её реальный уровень и последствия т.н. «медицинской реформы»… Возможно, этот факт даже остановит уничтожение украинской медицины! Неожиданно все мы оказались в одной лодке, а выживут не все», — подчеркивает политолог.
Читайте подробнее: Коронавирус обеспечил «интересный социальный эксперимент» на Украине
В Индонезии ещё семь человек скончались от коронавируса, сообщает информационный портал Detik.
Число пациентов, выздоровевших от коронавируса в Индонезии не изменилось и составляет 30 человек.
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении всеобщего карантина по коронавирусу в королевстве разумное и прогнозируемое. Такая радикальная профилактика в формате безоговорочного карантина позволит остановить распространение коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте также: Великобритания на карантине: радикальная профилактика
Трое жителей Усинска будут принудительного госпитализированы по решению суда за нарушение режима самоизоляции.
Подробности в материале: В Коми принудительно госпитализируют нарушителей режима самоизоляции
Мэрия Сеула приостановила деятельность религиозной общины «Саран Чэиль» за нарушение рекомендаций, направленных на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на мэра города Пак Вон Суна.
Подробности в материале: В столице Южной Кореи приостановили деятельность религиозной общины
В Испании за прошедшие сутки из-за коронавируса скончались более 500 человек, сообщили 24 марта в министерстве здравоохранения королевства.
Читайте также: В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек
Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что заразившийся коронавирусом депутат РусланГорбенко оказался в реанимации.
Читайте также: Депутат Рады с COVID-19 оказался в реанимации — Мосийчук
Важно, что именно российская помощь в борьбе с коронавирусом жизнерадостным итальянцам осуществляется здесь и сейчас. Поддержку Италии в борьбе с коронавирусом обещал ЕС, но в действительности это оказалось фейком, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Об этом: Италия сняла «лапшу с ушей»: поддержка ЕС оказалась фейком
Министр финансов Швеции Пер Болунд выступил 24 марта перед журналистами с заявлением, в котором призвал банки и другие крупные компании на кредитном рынке приостановить выплату дивидендов в связи с резко ухудшающимся климатом в национальной экономике.
Об этом: Министр финансов Швеции призвал не выплачивать дивиденды из-за коронавируса
В Петербурге следователи проверяют информацию о возможном сокрытии врачом факта посещения неблагополучной страны по коронавирусу. Специалист не только не сообщила о поездке в Таиланд руководству, но и не самоизолировалась, нарушив тем самым запрет.
Подробности в материале: СК Петербурга проверяет врача, вышедшую на работу после поездки в Таиланд
Главную причину распространения коронавируса в Италии назвал врач из города Бергамо Фабиано Ди Марко.
По его мнению, масштабное распространение коронавируса произошло во время футбольного матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия», который прошёл в Милане 19 февраля.
«Это стало настоящей биологической бомбой», — сказал Ди Марко.
Читайте также: Итальянский врач назвал матч Лиги чемпионов биологической бомбой
В настоящее время в Швеции рассматривают возможность следить за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью электронных средств. Такие страны, как Германия, Дания и Норвегия уже используют свои технические возможности для сдерживания прогрессирующего вируса в своих странах. Предполагается, что электронный контроль над распространением COVID-19 будет осуществляться с помощью мобильных приложений, в котором инфицированные граждане смогут сообщить о круге лиц, с которым они непосредственно вступали в контакт перед обнаружением у себя вируса.
Подробности в материале: В Швеции намерены электронно отслеживать распространение коронавируса
Защитники природы предупреждают, что находящиеся под угрозой исчезновения африканские горные гориллы Африки подвержены риску заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.
В рамках мер по защите животных в конголезский национальный парк Вирунга, где проживает около трети горных горилл мира, не пускают посетителей.
Ученые сообщают, что гориллы подвержены тем же респираторным заболеваниям, что и люди, и могут умереть от простуды.
Читайте подробнее: Африканские горные гориллы подвержены риску заболевания COVID-19 — ученые
В Швеции распространение коронавируса начало оказывать серьезное влияние и на работу судов. Так, было отменено уже 750 запланированных судебных разбирательств. Больше всего пострадали суды Стокгольмского региона. Об этом 24 марта сообщило шведское издание SVT.
Об этом: В Швеции коронавирус серьезно повлиял на работу судебной системы
23 марта в международный аэропорт «Инчхон» прибыл из Китая один миллион медицинских масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Китая в Южной Корее.
Читайте также: Власти Китая направили в Южную Корею один миллион медицинских масок
Правительство Украины в течение нескольких дней подаст на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в госбюджет страны, заявила в эфире украинского телевидения заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив.
По словам Ковалив, изменения в первую очередь подразумевают увеличение расходов на здравоохранение и выделение средств на создание и работу Стабилизационного фонда. При этом планируется существенно сократить другие статьи расходной части.
По ее словам, только на функционировании правительства экономия составит порядка 50 млрд грн — «это будет касаться многих министерств и их расходов, например, заработных плат и разного рода закупок, которые могут быть отложены до следующего года».
Об этом: Правительство Украины готовит вариант «коровирусного» госбюджета-2020
Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что по крайней мере 15,2 млн домохозяйств получат прямую денежную помощь, в связи с распространением COVID-19, сообщает Antara.
Читайте подробнее: Власти Индонезии помогут бедным слоям населения
Правительство Великобритании решило, что ранее заявленный процесс иммунизации общества должен происходить более медленными темпами. В противном случае есть риски, что правительству, как, возможно, и премьер-министру, у власти не устоять, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Читайте подробнее: Без карантина правительству Великобритании у власти не устоять
Министерство здравоохранения Польши 24 марта сообщило о девятой жертве эпидемии коронавируса в Польше. Умерший — священник из Белопольского прихода в Люблинском воеводстве.
68-летний настоятель церкви во имя Богоматери Ченстоховской в Белополе Генрих Борзецкий заразился коронавирусом и был госпитализирован на прошлой неделе. Сначала он попал в больницу в Хелме из-за проблем с дыханием. После того, как у него 18 марта был диагностирован коронавирус, он был переведён в больницу в Пулавах.
Читайте подробнее: Девятой жертвой коронавируса в Польше стал священник
Число смертей от коронавируса в Иране достигло 1 тыс. 934 человек.
Об этом: Число смертей от коронавируса в Иране приближается к 2 тыс. человек
Пандемия коронавируса станет огромным экономическим шоком для всего мира. Об этом сегодня, 24 марта, на пресс-конференции заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, сообщает радиостанция BFM Business. Глава финансового ведомства предупредил, что по масштабу этот экономический кризис будет беспрецедентным.
«Кризис, с которым мы сталкиваемся, […] сопоставим, на мой взгляд, только с Великой депрессией 1929 года», — подчеркнул министр экономики.
Подробности в материале: Ле Мэр сопоставил кризис от COVID-19 с Великой депрессией
В Житомирской области Украины число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до трёх, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Читайте подробнее: В Житомирской области Украины выявили два случая заражения коронавирусом
Более 500 кинотеатров в Китае возобновили работу после почти погашенной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило сетевое издание Kinobusiness.
Подробности в материале: В Китае возобновили работу более 500 кинотеатров
В связи с распространением коронавируса и закрытием музеев, галерей и прочих учреждений московские культурные площадки объединились в онлайн-проекте «#Москвастобой». Соответствующее сообщение опубликовано 24 марта на официальном сайте мэра столицы.
В рамках проекта пользователи смогут онлайн ознакомиться с постоянными и временными экспозициями музеев, а также посетить различные виртуальные экскурсии.
Об этом: Культурные площадки Москвы ушли в интернет из-за коронавируса
Вирусный фактор продолжает оставаться ключевым для игроков и оказывать активное давление на мировую экономику — несмотря на снижение темпов роста заболеваемости в Италии, инвесторы продолжают следить за развитием пандемии в основных европейских странах и в США, понимая, что пик распространения вируса все еще не пройден.
Читайте подробнее: Экономист рассказал, когда дать стабилизации конъюнктуры рынков
Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Подробности в материале: Российские вирусологи начнут работать в итальянском Бергамо
Сотрудники Финансовой гвардии Италии конфисковали в порту Анконы груз из 1840 респираторов, предназначенных для пациентов, находящихся в критическом состоянии.
По сообщению спецслужбы, злоумышленники предполагали вывезти респираторы и некоторые другие материалы, предназначенные для лечения больных с дыхательными патологиями, в Грецию.
Читайте также: Из Италии в Грецию пытались вывезти почти 2000 респираторов
Гражданам Грузии еще раз напомнили об ограничениях, действующих в стране с 21 марта в рамках режима чрезвычайного положения, и исключениях из общих правил и ограничений. Длинный список составленных межведомственным координационным советом мер по превенции коронавируса зачитал пресс-спикер премьер министра Грузии Ираклий Чиковани.
Читайте также: Гражданам Грузии напомнили ограничения и исключения режима ЧП
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что ждёт от главы UFC Дэны Уайта информации о месте проведения боя с ТониФергюсоном.
Читайте подробнее: Нурмагомедов ждёт от главы UFC информации о месте боя с Фергюсоном
Граждане России Виктор Бут и Константин Ярошенко, которые отбывают сроки в тюрьмах Соединённых Штатов, возможно, будут освобождены. Надежду на это выразили в постоянном представительстве России при ОБСЕ. В дипмисии напомнили, что в настоящее время власти ряда штатов США, опасаясь вспышки коронавируса в тюрьмах, отпускают заключённых домой.
Читайте подробнее: Постпредство РФ при ОБСЕ надеется на освобождение Ярошенко и Бута в США
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одолжит Украине €40 млн на покупку медицинского оборудования.
Читайте подробнее: Европейский инвестбанк выделит Украине €40 млн на борьбу с коронавирусом
Крупнейший американский оборонный подрядчик Boeingсообщил о приостановке производства из-за коронавируса на своих предприятиях в районе Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон. Таким образом, остановлен выпуск воздушных топливозаправщиков KC-46 и противолодочных самолётов P-8 Poseidon.
По мнению американского военного издания Defence News, остановка производства компании Boeing может привести к срыву контрактов по поставке самолётов для ВВС и ВМС США.
Читайте также: В США коронавирус остановил производство самолётов KC-46 и P-8 Poseidon
Альфа-банк запускает программу «Кредитный карантин» для граждан, пострадавших от коронавируса. Бесплатная отсрочка по кредитам клиентам банка будет предоставляться с середины апреля 2020 года.
Читайте также: Альфа-банк вводит кредитный карантин для пострадавших от коронавируса
В связи с прогрессивным распространением коронавируса в Литве вне зависимости от режима карантина, Литва переходит на новый этап, когда каждый человек находится под подозрением, как потенциальный разносчик инфекции, заявил сегодня, 24 марта, во время дистанционного совещания парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Власти Ганы сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 24. Об этом передает ВВС Africa.
Среди инфицированных 17 граждан Ганы, а остальные — граждане Норвегии, Китая, Франции и Великобритании. В настоящее время они находятся в изоляции и получают лечение, отметили в минздраве западноафриканской страны.
Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Гане достигло 24 человек
Нулевой результат по сборам в кинопрокате показал американский бокс-офис за прошедший уик-энд из-за карантинных мер, принятых правительством США в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 23 марта сообщил ведущий американский журнал киноиндустрии The Hollywood Reporter.
Об этом: Угроза коронавируса: кассовые сборы в США впервые в истории обнулились
Полиция Индонезии принимает меры против распространения ложной информации, связанной с коронавирусом, сообщает Kompas.
«Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком до шести лет и штраф в размере одного миллиарда рупий», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Арго Ювоно.
Подробности в материале: В Индонезии приняли меры по борьбе с ложной информацией о коронавирусе
В Испании продолжат расти количество медработников, у которых диагностирован новый тип коронавируса. Так, инфекционное заболевание выявлено у 5,4 тыс. сотрудников медучрежений. Об этом сегодня 24 марта сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон, пишет газета El Mundo.
Читайте также: 5,4 тыс. медиков заразились коронавирусом в Испании
Около 5 млн лари (примерно $1,5 млн по курсу) внесли бизнесмены в фонд помощи борьбе с коронавирусом в Грузии 24 марта в день его открытия. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Подробности в материале: Бизнесмены в Грузии пожертвовали $1,5 млн на борьбу с коронавирусом
В настоящее время коронавирусом инфицированы находящиеся на территории страны 65 граждан Грузии, сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Об этом: Минздрав: коронавирусом инфицированы 65 граждан Грузии
Мировая экономика в 2020 году вместо даже минимального роста может показать спад. Об этом 24 марта заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, с учётом сегодняшних обстоятельств с распространением коронавируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним, глобальная экономика по итогам 2020 года может не показать даже минимального роста.
Об этом: Чубайс предсказал мировую рецессию: «Миллионы потеряют работу»
В Литве будет разрешено закупать продукты только одному члену семьи, а вход в магазины всем семейством строго запрещён. Правда, на уточняющий вопрос, кто будет контролировать новый порядок, министр чётко ответить не смог.
Читайте также: Коронавирус в Литве: за покупками в магазин — по одному от семьи
Японский премьер-министр Синдзо Абэ предложил отложить Олимпийские игры 2020 года в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в телефонной беседе, передаёт 24 марта телеканал NHK.
Подробности в материале: Абэ предложил президенту МОК отложить Олимпиаду в Токио
Тюменские туроператоры предлагают клиентам вместо возврата денег за несостоявшееся путешествие из-за «коронакризиса» оставить оплаченные туры на депозите до конца декабря 2021 года или перебронировать их на другие даты. Об этом «Вслух.ру» сообщила директор офиса продаж местного турагентства Евгения Мурзина.
Кроме того, директор офиса продаж тюменского турагентства советует не паниковать тем клиентам, у которых туры куплены на июнь и позже. Ситуация с карантином по коронавирусу нормализируется, и у клиентов будет путешествие по отличной цене.
Читайте также: Туроператоры Тюмени предлагают клиентам депозит туров
Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с предложением японского премьер-министра Синдзо Абэ о переносе летней Олимпиады в Токио на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом объявил Абэ 24 марта, передаёт японский телеканал NHK.
Отмечается, что Игры отложены на год, они пройдут не позднее лета 2021 года.
Читайте также: МОК согласился отложить Олимпиаду в Токио на год
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 24 марта, во время пресс-конференции о распространении коронавирусной инфекции не исключил, что если сегодняшние меры, объявленные по стране в рамках всеобщего карантина, окажутся неэффективными, то в Литве введут полный запрет на выход жителей на улицы.
Читайте подробнее: В Литве не исключают введение полного запрета на выход на улицу
Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) считает правильным перенос Олимпийских игр, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Читайте подробнее: В Госдуме рады переносу Олимпийских игр
«Мы ожидаем достаточно большую партию тестов на коронавирус, которая поступит в страну в 4 этапа, начиная с сегодняшнего дня, и эти тесты будут направлены не только в лабораторию имени Лугара, но и в другие подключенные к исследованию анализов вероятных пациентов частные лаборатории», — сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Подробности в материале: Коммерциализацию тестов на коронавирус правительство Грузии не планирует
В Косово введен запрет на перемещение по улицам людей и автомобилей в период с 20:00 до 5:00 и с 10:00 до 16:00.
Подробности в материале: Власти Косово ограничили право на свободу передвижения из-за коронавируса
В связи с распространением коронавируса нового типа на Гавайях введут обязательный двухнедельный домашний карантин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Гонолулу.
Подробности в материале: На Гавайях введут обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа
Плановые хирургические операции, которые были запланированы на данный период, будут отложены сроком на 4 месяца, сообщила на брифинге в администрации правительства Грузии министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что из-за коронавируса заболеть могут от 200 тыс. до нескольких миллионов граждан Украины.
Читайте также: На Украине не исключают, что коронавирусом могут заразиться миллионы людей
Президент Франции Эммануэль Макрон создал исследовательский комитет в Елисейском дворце, передает BFM TV.
Комитет объединит экспертов и врачей, которые будут отвечать за консультирование правительства по программам и доктринам, касающимся лечения и тестов, связанных с коронавирусом.
Об этом: Макрон: «Благодаря науке и медицине мы победим вирус»
В Дании свыше ста заражений коронавирусом нового типа подтвердилось за минувшие сутки. Общее количество заражений достигло 1577 случаев, сообщает 24 марта Управление безопасности пациентов.
Читайте также: В Дании количество заражений коронавирусом выросло до 1577
Таможенные службы Германии потеряли в аэропорту Кении около 6 млн защитных масок, необходимых в условиях распространения коронавируса.
Читайте также: В аэропорту Кении исчезли около 6 млн защитных масок
Всего за один день число больных коронавирусом в Косово увеличилось с 35 до 61.
Читайте также: Число больных COVID-19 в Косово увеличилось в полтора раза
В Архангельской области у некоторых представителей бизнеса выручка за последнее время сократилась на 70%. Всему виной — коронавирус.
Подробности в материале: Выручка архангельского бизнеса на фоне пандемии упала на 70%
В Госдуме назвали закономерным решение о переносе летней Олимпиады на год на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.
Читайте подробнее: В Госдуме не видят ничего страшного в корректировке графика Олимпиады
В ходе внеочередного заседания парламента Киргизии депутаты большинством голосов поддержали решение президента Сооронбая Жээнбекова ввести в некоторых регионах страны режим чрезвычайного положения с 25 марта по 15 апреля 2020 года.
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