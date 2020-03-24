Чебоксары, 24 марта, 2020, 08:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах подвели итоги голосования для отбора территорий, которые будут благоустроены в 2022—2023 годах. Всего выбрано девять общественных пространств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Cap.ru Предложенные территории в Калининском районе

В Калининском районе из 15 заявок по итогам голосования определены три: большинство голосов отдано за благоустройство сквера у медицинского детского центра (13,98% голосов), детского парка по ул. И. Франко (10,42%) и Бауманского леса (10,08%).

Ещё три территории большинством голосов выбраны в Ленинском районе: активнее всего горожане голосовали за благоустройство улицы Пешеходная, от подземного перехода к новому автовокзалу (22,37% голосов), оврага по улице Хевешская (16,26%) и парка в посёлке Новые Лапсары (12,14%). Всего на рассмотрение было предложено девять территорий.

В Московском районе из 13 общественных территорий определены три: по итогам голосования будут благоустроены участок от улицы М. Павлова до проспекта М. Горького (роща Гузовского и Школьный бульвар), сквер перед торговым домом «Чебоксарец», а также аллея по улице Максимова и Юго-западный бульвар. За них отдано соответственно 15,3%, 12,05% и 10,39% голосов.

Cap.ru Активность жителей

Выбранные площадки будут благоустроены в 2022—2023 годах.

Отметим, голосование проводилось с 17 февраля по 17 марта на портале «Открытый город». Всего поступило почти 600 заявок в отношении 37 общественных пространств.

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