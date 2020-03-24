Курган, 24 марта, 2020, 07:08 — ИА Регнум. В Кургане юбилейная медаль «75 лет Победы» была вручена участнику Великой Отечественной войны Виктору Михайловичу Перминову, который боролся с бандформированиями на Украине и служил в охране Кремля. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Награда ветерану

Виктор Михайлович Перминов был призван в ряды Красной армии в 1943 году в 16 лет. После «учебки» его направили в украинский город Житомир. Ветеран воевал на Белорусском и Украинском фронтах, участвовал в ликвидации бандформирований. Победу встретил в 1945 году в городе Киеве. С 1948 по 1951 годы Виктор Михайлович служил в охране Кремля. Затем приехал в Курган, здесь женился и прожил с супругой более 60 лет и около 40 лет проработал на Курганской трикотажной фабрике.

Виктор Михайлович Перминов награждён орденом Отечественной войны II степени за ликвидацию банды, медалями «За победу над Германией», «Имени Маршала Жукова».

В свои 93 года Виктор Михайлович делает по утрам зарядку, практикует ежедневные прогулки, любит слушать радио. Сохраняет бодрость духа и старается не унывать.