Иркутск, 24 марта, 2020, 06:45 — ИА Регнум. В Иркутской области не оценили бизнес-ланчи с именами героев войны, предложенные одним из популярных ресторанов. Как сообщает местное издание «Глагол», в меню бизнес-ланча поместили имена и краткие биографии Героев Великой Отечественной войны.

Цитата с сайта «Глагол» Иркутский ресторан предложил бизнес-ланчи с именами героев Великой Отечественной войны и быстро убрал

Например, бизнес ланч «Зоя Космодемьянская» — это салат с жареным мясом и огурчиками, суп дня, куриная грудка в сметане с грибами и цветной капустой и домашние плюшки с творогом. Также на фотографии с изображением меню можно прочесть, из чего состоит ланч «Алексей Маресьев» (салат мимоза с красной рыбой, суп дня, овощная запеканка с фрикадельками из мяса в томатном соусе, оладушка с клюквой и вареньем из лесной клубники) и «Александр Матросов» (салат столичный с куриной грудкой и вялеными томатами, суп дня, свиная шея с розмарином и запеченным картофелем, грильяж домашний под шоколадным соусом).

Решение убрать «победное» меню было принято после того, как в обществе идею не оценили, а некоторые посетители заявили, что у них «кусок в горло не лезет».

Вместе с тем руководство заведения сообщило «Глаголу», что не ожидало такой реакции иркутян, тем более, что у некоторых сотрудников ресторана родственники воевали на фронтах Великой Отечественной, они чтут их память и участвуют во всероссийской акции «Бессмертный полк».

«Идея бизнес-обедов с исторической справкой была хорошая, когда мы брали обеды известных хоккеистов, писателей, делали обеды в честь великих городов, музыкантов, охотников и других. Тут, признаюсь, не все стороны посмотрели», — пояснилиVerbludvogne.ru в отделе маркетинга ресторана.