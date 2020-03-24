Ванино, Хабаровский край, 24 марта, 2020, 06:18 — ИА Регнум. В бухте Мучке Ванинского района Хабаровского края завершено строительство нового морского терминала по перевалке угля. Проект реализует ООО «ВаниноТрансУголь», дочерняя структура ООО УК «КОЛМАР», сообщил в своём официальном инстаграм-аккаунте Росморречфлот России.

Официальный сайт ООО УК «КОЛМАР» Строительство терминала ООО УК «КОЛМАР»

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В настоящее время завершено строительство первой очереди морского перегрузочного комплекса мощностью 12 млн тонн угля в год. К 2022 году компания намерена ввести в строй вторую очередь, увеличив перевалку угля до 24 млн тонн в год.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ванино уже работает современный морской перегрузочный комплекс АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» СУЭК, введённый в строй в 2008 году. В настоящее время компания реализует проект по строительству третьей очереди терминала, что позволит порту увеличить перевалку угля до 40 млн тонн в год.

В Ванино введен режим свободного порта Владивосток, резидентами которого в портовой зоне стали порядка полутора десятков инвесторов. Главным препятствием для развития портовой отрасли является недостаточная пропускная способность железной дороги.