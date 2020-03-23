Пенза, 24 марта, 2020, 00:28 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин рассказал, что не знает, от кого заразилась коронавирусом его жена — единственная в настоящее время в регионе пациентка с инфекцией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«Очень многие спрашивают, нашли ли того, от кого она заразилась. Говорю правду — я не знаю. В этом вопросе я доверяю информации Роспотребнадзора», — отметил Лисин.

По его словам, сразу после подтверждения диагноза у его супруги анализы взяли и у её друзей, и у коллег по работе — у всех результаты тестирования отрицательные.

Он пояснил, что сначала температура была невысокой, вместе с тем жена покашливала.

«Уже затем, когда температура усилилась, кашель стал чаще и становился всё более глубоким. Далее она стала закашливаться. Все это время кашель был сухим», — добавил он. Традиционные признаки простуды — насморк, чихание, заложенность носа были очень слабо выражены.

Тест на коронавирус у женщины взяли уже после госпитализации. Причём до заражения супруга Лисина никуда не выезжала и с приехавшими из других стран не контактировала.

«С недавнего времени всех поступивших в эту больницу с признаками пневмонии обязательно тестируют на коронавирус», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, всего до настоящего момента в Приволжском федеральном округе зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом. Одна из инфицированных была ранее выписана в Нижнем Новгороде.

Максимальное число пациентов с коронавирусом наблюдается в Самарской области — девять человек, в Нижегородской и Кировской областях — по семь человек, в Татарии — шестеро, в Пермском крае — трое человек; в Оренбургской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях, а также в Чувашии — по одному заразившемуся. Во всех регионах Поволжья действует режим повышенной готовности.