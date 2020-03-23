Лиссабон, 24 марта, 2020, 00:15 — ИА Регнум. 27-летний латераль сборной Бразилии Алекс Теллеш может стать футболистом «Барселоны». Недавно сообщалось, что Теллеш отказывал руководству «Порту» в продлении контракта, который действует до лета 2021-го года.

Антон Зайцев Алекс Теллеш

В текущем сезоне футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах (23 — Примейра, 8 — Лига Европы, 4 — Кубок Португалии, 3 — Кубок Лиги, 2 — Лига Чемпионов), в которых отличился 10-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 40 миллионов евро.