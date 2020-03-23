Краснодар, 24 марта, 2020, 00:07 — ИА Регнум. 29-летний экс-форвард сборной России Александр Кокорин может остаться в «Сочи» на полноценной основе. Текущий сезон россиянин выступает в команде Бориса Ротенберга на правах аренды из «Зенита».

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

Руководство собирается предложить форвард многолетний контракт по окончании сезона 2019/20.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах РПЛ, в которых отличился тремя забитыми мячами, из которых один был забит с пенальти.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 5 миллионов евро.