Мурманск, 23 марта, 2020, 23:44 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не видит оснований для отмены Парада Победы в региональной столице. Об этом он заявил в ходе прямой линии с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Никаких оснований отменять Парад Победы нет. В этом году 75-летие Победы, мы должны отдать дань героическому подвигу наших людей, советского народа: воинов и тех, кто работал в тылу. Поэтому никаких планов отменять парад Победы нет. Более того, я считаю, что этого делать нельзя», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта Мурманская область находится в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Вирус подтвержден у одного человека — гражданина Ирландии, прибывшего в Заполярье на шахматный турнир.