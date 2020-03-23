Челябинск, 23 марта, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В магазинах Челябинска резко упал спрос на товары первой необходимости и продукты питания. Об этом на совещании в мэрии заявил глава городского управления торговли Сергей Березуев.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна В магазине

По его словам, спрос в сравнении с доажиотажным периодом снизился на 20%. При этом в ряде магазинов нет отдельных товаров, но это вопрос логистики. Необходимые товары вернут на прилавки уже в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая неделя отметилась ажиотажным спросом на гречневую крупу, муку, туалетную бумагу и т.д. Одной из причин этого стал резкий обвал рубля и ожидания подорожания еды и товаров первой необходимости.