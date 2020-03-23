Буй, Костромская область, 23 марта, 2020, 19:54 — ИА Регнум. В Костромской области вода подтопила несколько десятков могил кладбища «Местечко Лаврово» в городе Буй. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

Василий Дробышев Кладбище в Буе

«Трупный запах, раскисшая глина, полуобвалившиеся могилы. Жители вынуждены хоронить своих родных в могилы метровой глубины, потому что дальше — только вода», — написал в социальных сетях житель города Буй Василий Дробышев.

Василий Дробышев Кладбище в Буе

Речь идет о новом участке погоста, распланированном под захоронения в 2019 году. По словам представителей ритуальных служб, проблемы с содержанием кладбищ в муниципалитете возникают не в первый раз.

«Проблема с водой на кладбищах у нас существовала всегда. На старых местах меньше воды, но дороги — это нечто, не проехать. Только летом, когда всё высыхает, есть транспортная доступность. По новым участкам такая картина с водой изначально. Выбора, где хоронить родственников, у местных жителей нет — либо в ограды в старом кладбище, к родственникам, либо на новый участок. По поводу отсыпки дороги на старых местах мы обращались к властям, в последний раз в 2019 году, и получили устный ответ — денег на содержание кладбищ выделяется мало. Новый участок расположен в низине. Там глинистая почва, нет водоотведения. Поэтому мы имеем то, что имеем», — рассказал ИА REGNUM представитель местной ритуальной службы.

Василий Дробышев Кладбище в Буе

На острую публикацию в социальных сетях откликнулся и сам глава администрации Буя Игорь Ральников. Он пообещал «принять необходимые меры в ближайшее время».

«На самом деле, жалоб на застои воды на вновь образованном участке кладбища м. Лаврово в администрацию города до настоящего времени не поступало. Тем не менее ситуация действительно крайне неприятная. Очевидно, мероприятия по водоотведению, предпринятые при формировании участка, оказались недостаточны, либо подобные явления обусловлены промерзанием верхнего слоя почвы. В любом случае ситуация взята на контроль, меры будут приняты в ближайшее время», — написал Игорь Ральников.