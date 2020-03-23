Москва, 23 марта, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Ответственность за фейк-ньюс в условиях борьбы России с коронавирусом может быть ужесточена вплоть до уголовной. Об этом сегодня, 23 марта, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

За решёткой

Сенатор обратил внимание, что в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции представляет общественную опасность.

«Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — сказал Клишас.

Напомним, что в России число заражений коронавирусной инфекцией превысило четыре сотни. При этом большинство заразившихся прилетели из-за границы.

В социальных сетях и в ряде СМИ действительно стали появляться сообщения с недостоверной информацией о коронавирусе панического характера. Роскомнадзор и правоохранительные органы предпринимают меры против распространителей этой информации.