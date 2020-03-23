Киев, 23 марта, 2020, 18:56 — ИА Регнум. С 24 марта на Украине будет работать только один аэропорт, международный аэропорт «Борисполь» возле Киева.

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Об этом сообщил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий, ссылаясь на соответствующее решение правительства, принятое сегодня, 23 марта.

Криклий подчеркнул, что с 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.

«Прошу прощения за неудобства, но это вынужденные меры для препятствования распространению коронавируса», — уточнил министр.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что деятельность всех аэропортов, кроме «Борисполя», будет прекращена.

«Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют мероприятия государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 23 марта, власти Украины в очередной раз ужесточили условия карантина, введенного в стране еще 12 марта.