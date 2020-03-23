Ярославль, 23 марта, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Ярославской области объявлено о закрытии 20 муниципальных кинозалов с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент культуры Ярославской области. Как пояснили в ведомстве, Министерство культуры РФ выпустило приказ, в котором «настоятельно рекомендовало» частным кинотеатром так же приостановить работу.

City-yaroslavl.ru Кинофестиваль в ярославском КЗЦ

«Публичные показы в кинотеатрах настоятельно рекомендовано прекратить. Связано это с распространением эпидемии коронавируса. Самая главная задача — предотвратить распространение инфекции. 20 кинозалов существуют в наших учреждениях культуры, муниципальных и государственных, они подчинились приказу департамента культуры Ярославской области, и в них кинопоказ с прошлой недели уже не идет», — разъяснила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

В Ярославской области 12 частных кинотеатров: 6 в Ярославле, 3 в Рыбинске, по 1 — в Переславле-Залесском, Ростове Великом и Данилове. На данный момент известно, что в районах приостановил работу частный кинозал в Данилове. С 24 марта предварительно две недели не будет принимать посетителей кинотеатр «Родина» в Ярославле.

«Мы понимаем экономические риски, которые есть не только в государственно-муниципальном, но и в частном секторе. И на федеральном уровне, и на уровне правительства Ярославской области будет приниматься ряд мер, которые призваны смягчить экономические риски, в том числе и наших партнеров из частного сектора», сказала Марина Васильева.

В сетях «Киномакс» и «Киноформат» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что их кинотеатры в Ярославле работу продолжают.