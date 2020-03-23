Кострома, 23 марта, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Костромским священникам рекомендовали читать специальное молитвенное прошение «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церковь

Текст молитвы, утвержденный Патриархом Кириллом, разместили на сайте Костромской митрополии.

«Эта молитва читается во время литургии. Также ее может читать любой прихожанин, не только священники. Сейчас текст молитвы размещен на сайте, любой священник может использовать ее на службе — она как бы рекомендована. Конкретно распоряжение об использовании молитвы на литургиях должно прийти Костромской митрополии на этой неделе», — пояснил руководитель информационно-просветительский отдела Костромской митрополии Андрей Шолыганов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в случае проникновения коронавируса на территорию Костромской области службы в местных храмах и церквях отменяться не будут. Сейчас в приходах принят перечень оградительных мер — иконы в храмах протирают дезинфицирующим раствором, а запивку после причащения верующим дают в одноразовой посуде.