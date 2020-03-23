Москва, 23 марта, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В России есть все правовые инструменты для наказания нарушителей вызванных коронавирусом ограничительных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат, профессор Янис Юкша.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Эксперт напомнил, что в Москве есть запрет на скопление людей на массовых мероприятиях численностью свыше 50 человек. Кроме того, граждане, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязаны сообщать об этом и соблюдать 14-дневный карантин.

«В случае, если лицо каким-то образом не подчиняется, то в данном случае есть уголовная статья. Закон подразумевает возможность наказания для лиц, которые не подчиняются этим требованиям. Есть статья 237 УК РФ — сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность жизни и здоровью людей. Например, когда скрыта информация, что человек прибыл из мест, где объявлена чрезвычайная ситуация и не сообщая, и скрывая этот факт, лицо может попасть под уголовную ответственность. причем требование закона жёсткие — здесь можно получить лишение свободы на срок до 2 лет», — сказал эксперт.

Ещё более жёсткие меры предусмотрены для должностных лиц. К тому же служащие могут быть наказаны за проявления халатности. Это касается к примеру врачей, которые сокрыли заболевание гражданина.

«Весь набор правовых инструментов имеется чтобы побуждать граждан не нарушать закон, морально боясь возможного уголовного наказана. Для этого есть весь набор инструментов и они применимы, и я уверен, что мы увидим, как они применяются на практике», — заявил юрист.