Майкоп, 23 марта, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Республике Адыгея принимаются исчерпывающие меры в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов 23 марта на XLIX заседании Госсовета-Хасэ РА, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

«На сегодняшний день в республике работает Оперативный штаб. Приняты решения об ограничении посещений вузов и школ. Введено свободное посещение детсадов. Проводится дезинфекция мест с массовым пребыванием людей, ведется работа по информированию населения на случай ухудшения эпидобстановки. Все лица, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться на двухнедельном домашнем карантине. В противном случае к ним будут применены меры ответственности — от административной до уголовной», — отметил Кумпилов.

Он также обратил внимание на то, что в регионе готовы оказывать помощь в решении бытовых вопросов пожилым людям, оказавшимся на самоизоляции. В регионе сохраняется высокая вероятность закрытия кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. В Адыгее сформирован достаточный запас медикаментов и продовольствия, что касается обеспечения средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, то этот вопрос в республике будут снимать системно.

На заседании депутаты также поддержали изменения в закон о республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы: объем безвозмездных поступлений в региональный бюджет из федерального в 2020 году увеличится на 960,2 млн рублей, в 2021 году — на 1,3 млрд рублей, а в 2022 году — на 1,6 млрд рублей. Также были приняты изменения в ряд законов республики, касающихся охраны материнства и детства, местного самоуправления, административных правонарушений. В принятом законе о ежемесячной денежной выплате на детей (от трёх до семи лет включительно) из малообеспеченных семей отражено, что выплата будет предоставляться в размере 50% от величины прожиточного минимума для ребенка. Кроме того, на сессии были приняты изменения в закон РА «О защите населения и территории РА от ЧС природного и техногенного характера», которыми уточняются полномочия главы РА в части принятия решений об установлении регионального уровня реагирования, а также соответствующие полномочия КМ РА.