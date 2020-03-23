Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с Башаром Асадом в Дамаске
Дамаск, 23 марта, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и представители российского военного ведомства посетили столицу Сирии Дамаск, сообщает 23 марта канцелярия сирийского президента Башара Асада.
Mil.ru
Сергей Шойгу и Башар Асад
Российский министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.
В Дамаске сообщают, что главной темой встречи стала ситуация в провинции Идлиб и вопросы реализации московского соглашения президентов России и Турции.
По неофициальным данным, самолёт с членами руководства Минобороны России около двух часов назад вылетел назад из Дамаска.