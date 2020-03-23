Калуга, 23 марта, 2020, 17:52 — ИА Регнум. На калужской швейной фабрике ООО «Мануфактуры Боско» по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ активно начался пошив марлевых медицинских масок, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На калужской швейной фабрике ООО «Мануфактуры Боско» активно начался пошив марлевых медицинских масок

Модель разработана технологами фабрики. На выпуск многоразовых медицинских масок полностью переориентировали производство, отложив на время заказы основной продукции — спортивной одежды. В первый день было произведено восемь тысяч масок, во второй — 13 тысяч, в третий — 20 тысяч.

В ближайшие дни предприятие планирует выйти на 25−30 тысяч единиц в день с дальнейшим наращиванием объемов. Отгрузка продукции проходит в ежедневном режиме.