Москва, 23 марта, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Рост ВВП России в феврале ускорился до 2,9% в годовом выражении с 1,7% в январе. Такие данные приводятся в представленном 23 марта докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Рост российской экономики за период с начала 2020 года, по оценке ведомства, составил 2,3% в годовом выражении.

Напомним, рост ВВП России в 2019 году, согласно данным Росстата, составил 1,3%.