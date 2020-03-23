Киев, 23 марта, 2020, 16:24 — ИА Регнум. «Массовая остановка предприятий государством — это самоубийство для экономики», — заявил сегодня, 23 марта, бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов, комментируя ситуацию в стране, в частности, введенный властями тотальный карантин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, за которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которого платят пенсии и зарплаты бюджетникам, напомнил бывший министр.

Он предложил нынешней власти вместо остановки перевести предприятия и организации на меньшую мощность — «чтобы работало значительно меньше рабочих и были снижены риски распространения вируса».

«Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, работники будут получать часть зарплаты, будут платиться определенные налоги. И самое главное — таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем, которые будут полностью остановлены», — заявил Милованов.

По его словам, скорость восстановления экономики будет главным вызовом для Украины после кризиса.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине власть вводит тотальный карантин в рамках борьбы с коронавирусом. Уже введены транспортные ограничения, в ряде городов. включая Киев, полностью остановлен общественный транспорт. Власти заявляют, что работать во время карантина должны только стратегические предприятия. По мнению экспертов Atlantic Council, коронавирус может сократить ВВП Украины как минимум на 15%.