Пенза, 23 марта, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании с главами муниципальных образований 23 марта напомнил о случаях повышения цен, выявленных в магазинах несетевой торговли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев на оперативном совещании с главами муниципальных образований

«Переговорите с собственниками, поясните, что так делать нельзя, наживаться на ситуации — это позор», — призвал членов правительства глава области. Губернатор добавил, что в случае необходимости можно обратиться с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы).

При этом Белозерцев предположил, что рост цен может быть связан с временным ажиотажным спросом на ряд товарных групп.

Он добавил, что в федеральных и региональных торговых сетях не выявлен рост цен. Вся продукция представлена по ценам, которые фиксировались до активизации спроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе организовали выездной мониторинг цен на продукты питания, входящие в перечень социально значимого ассортимента. На полках магазинов отсутствия продовольственных товаров первой необходимости (27 наименований) не выявлено, также не зафиксировано превышение уровня торговой наценки.

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