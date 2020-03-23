Мещовск, Калужская область, 23 марта, 2020, 20:10 — ИА Регнум. В Калужской области прошедшая зима была аномально сухой. Первое возгорание на землях лесного фонда региона было зафиксировано 19 марта на территории Мещовского лесничества на площади 0,4 га. Переход огня предположительно произошёл с земель сельскохозяйственного назначения. Причиной возгорания стал пал сухой травы. В настоящее время ведется работа по установлению виновных лиц. Об этом 23 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM областном министерстве природных ресурсов и экологии.

40.mchs.gov.ru Причиной возгорания стал пал сухой травы

По словам министра Варвары Антохиной, охрана и защита леса, в том числе от пожаров, является одним из важнейших полномочий ведомства. Тушение пожаров на землях лесного фонда осуществляет региональная лесопожарная служба. В её состав входят 11 лесопожарных станций. В 2020 году дополнительно создадут ещё шесть участков, оснащенных противопожарной техникой и оборудованием. Всего на обеспечение пожарной безопасности в лесах региона на 2020 год запланировано порядка 50 млн рублей. Из них около 10 млн рублей — федеральные средства, более 40 млн — областные.

Оснащение службы ведется в рамках проекта «Сохранение лесов Калужской области» — региональной составляющей национального проекта «Экология». Для лесопожарной службы будут закуплены пять автомобилей повышенной проходимости УАЗ, гусеничный трактор и ранцевые лесные огнетушители. В министерстве круглосуточно работает региональная диспетчерская служба, действует прямая линия лесной охраны.