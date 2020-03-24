Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 24 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 24 марта: Война: в 1943 году Красной Армии передана эскадрилья боевых самолетов «Советская Грузия», построенных на средства трудящихся республики. В 1944 году войска 1-го Украинского фронта заняли дорогу Тернополь — Львов.

В 1945 году войска 1-го Украинского фронта заняли города Нейсе и Леобшюц, где неприятель построил мощный укрепленный рубеж с многочисленными огневыми точками, приспособив для обороны населенные пункты и перекрыв дороги минными полями. Нейссе являлся крупным узлом путей сообщения в Силезии.