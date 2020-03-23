Ярославль, 23 марта, 2020, 15:02 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области ликвидирована очередь в департамент социальной защиты населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

Администрация города Рыбинска Департамент соцзащиты Рыбинска

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром на улице перед зданием департамента выстроилась очередь из жителей города.

«Очередь образовалась к 8 часам утра. Люди пришли все одновременно. В здание мы пускали по 50 человек из-за мер против эпидемии. Мы выходили к людям, просили их не стоять в очереди, прийти позже. Но, видимо, такой у нас менталитет, люди решили стоять. В два часа всех уже приняли, сейчас пустые коридоры. По записи через портал госуслуг мы принимаем каждый день. Есть телефоны, по которым можно записаться предварительно. Мы убедительно просим жителей Рыбинска записываться на прием заранее, чтобы не создавать очередей, не подвергать опасности себя и сотрудников департамента», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента по социальной защите города Рыбинска Владимир Куликов.

Администрация города Рыбинска Департамент соцзащиты Рыбинска

В день департамент социальной защиты принимает от 200 до 800 человек, прием ведется по понедельникам. В администрации города уверяют, что жители не останутся без мер социальной поддержки и просят с пониманием отнестись к мерам, принимаемым против эпидемии.